Захарова напомнила госсекретарю США, как Запад обсуждает без Беларуси ее внутренние вопросы

21 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале напомнила госсекретарю США Энтони Блинкену о том, как Запад обсуждает без руководства Беларуси белорусские внутренние вопросы, сообщает БЕЛТА.

Мария Захарова привела заявление главы американского Госдепа: "США настаивают на том, что нельзя обсуждать ситуацию по Украине без Украины, претензии НАТО - без участия представителей НАТО, Европу - без представителей Европы".

"А ситуацию в Беларуси без Беларуси можно? А венесуэльские деньги считать без венесуэльского правительства можно? А российский газ распределять по Европе без России можно?" - задала риторические вопросы представитель МИД РФ.

"Половина времени саммитов G7 посвящена вопросам, которые не входят в ведение "семерки", и никто ее к решению проблем других стран не приглашал. Но ничего - обсуждают", - напомнила она.

"Запутались партнеры в "ценностях", - заключила Мария Захарова.-0-