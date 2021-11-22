Захарова призвала гуманитарные организации придерживаться мандата в вопросе беженцев

22 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международные гуманитарные организации, которые не оказывают помощь беженцам на белорусско-польской границе, следовать соответствующему для таких ситуаций мандату. Об этом она заявила в кулуарах российско-белорусского экспертно-медийного форума "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху", сообщает ТАСС.

"Я бы хотела сказать, что у профильных международных организаций есть соответствующий мандат по реагированию на аналогичные ситуации, вот этого мандата они и должны не просто придерживаться, а должны его реализовывать, - заявила она. - Еще раз хочу сказать, это касается и международных организаций, и неправительственных институтов, а также общественных деятелей".

"Не должно быть такого двуличия, которое мы наблюдаем в сегодняшние дни. Вспомните ваши прежние заявления, вспомните те лекции, которые вы и в прямом и в переносном смысле читали международному сообществу о том, как нужно помогать людям", - подчеркнула Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, как власти и граждане Беларуси помогают беженцам на границе: "Это и еда, и медикаменты, и оказание медицинской помощи. Просто посмотрите, как долго вы учили Минск тому, как нужно соответствовать высоким стандартам. Что же вы сейчас сами не соответствуете? Такой удачный момент. Зачем же дополнительно превращаете жизнь людей, которые и так бегут от страданий, в ад?"

Страны Запада, пытаясь найти виноватых, начинают "подтягивать" Россию к миграционному кризису на белорусско-польской границе, заявила Мария Захарова. "Нужно придумать что-то, что можно было бы продать собственным гражданам, электорату, населению да и международному сообществу, чтобы объяснить, почему так в очередной раз сложилось. Поэтому нужен внешний фактор. В первую очередь виновата Беларусь. Прежде всего официальный Минск, граждане Беларуси, - сказала она. - Заодно начинают подтягивать и Россию как такой в их понимании тяжеловесный фактор, который можно привести по любому случаю, когда тебе нужен ответ на вопрос, кто виноват".

"Почему нас втягивают? Потому что признавать собственные ошибки коллективный Запад не любит и не может. Мне кажется, у него такая функция уже отсутствует. Может, когда-то она была, но сейчас она явно заблокирована", - указала дипломат.

При этом Мария Захарова напомнила, что сами страны ЕС и в прошлом участвовали в различных кампаниях, и сегодня пропускают через свои территории десятки тысяч людей, однако об этом почему-то никто не хочет вспоминать. "А вот три тысячи иракцев, которые находятся на польско-белорусской границе, якобы создают угрозу существованию ЕС. А ничего, что по несколько тысяч в день или неделю ряд стран пропускает через свои территории? И эти люди распространяются по всей территории Европейского союза? Нет, они этого не видят и не замечают", - добавила она.-0-