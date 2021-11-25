Захарова: Россия призывает Польшу принять меры по прекращению применения силы к беженцам

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия призывает власти Польши предпринять все необходимые меры для прекращения силовых действий в отношении беженцев на белорусско-польской границе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

"Призываем польскую сторону предпринять все необходимые меры для прекращения неправовых, силовых действий в отношении людей, которые пришли туда точно не от хорошей жизни и не в поисках развлечений, - сказала Мария Захарова. - Они страдают от нехватки продовольствия, тяжелых погодных условий".

По ее словам, Россия ожидает от Польши "проведения досконального и заслуживающего доверия расследования всех имевших место эксцессов подобного рода, а также привлечения к ответственности всех замешанных в этом должностных лиц".

Как ранее сообщала БЕЛТА со ссылкой на ГПК, ситуация вблизи временного размещения беженцев в пункте пропуска "Брузги" у границы обострилась к полудню 16 ноября. Некоторые мужчины из числа иностранцев, доведенные до отчаяния от невыносимых условий, в которых пребывали они сами и их семьи, предприняли попытку прорваться на территорию Польши. Чтобы оттеснить мигрантов, польская сторона применила слезоточивый газ. Это еще больше разозлило беженцев, которые принялись забрасывать силовиков камнями, палками, всем, что попадалось под руку в критический момент, в том числе и обувью. В ответ польская сторона направила на безоружных беженцев струи водомета и применила светошумовые гранаты. Причем ледяная вода и разъедающий глаза газ попал на всех, кто находился на подступах к границе, в том числе на женщин и детей. "Находиться в мокрой одежде при ноябрьских температурах, близких к нулю, и без того замерзающим и измотанным людям - это реальная угроза их жизни. Всю мощь польского отпора ощутили и журналисты, которые освещают ситуацию на месте событий на белорусской территории. Силовики Польши предпочитали не замечать заметную экипировку представителей СМИ и также направляли в них струи жидкости, которая разъедала глаза", - добавили в Госпогранкомитете.-0-