Заяц: ликвидация последствий январского урагана завершится до 1 марта

4 февраля, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Последствия январского ураганного ветра в Беларуси намерены устранить до 1 марта. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя Совета Республики Леонид Заяц во время выездного совещания по наведению порядка в лесах в Заславльском лесничестве Минского лесхоза, передает корреспондент БЕЛТА.

"Две отрасли в Беларуси со всего народно-хозяйственного комплекса работают над возобновляемостью сырья - сельское и лесное хозяйство. За 2021 год эти отрасли имеют валютную выручку в пределах $11 млрд, - сказал Леонид Заяц. - Что касается лесного хозяйства, то создана уникальная мощность по переработке деловой древесины, древесины в целом, вложены большие финансовые средства в новые заводы, перерабатывающие сырье и выпускающие продукцию с высокой добавленной стоимостью. Задача лесохозяйственной отрасли - обеспечить сырьем эти предприятия, чтобы каждый кубический метр древесины пошел по назначению и имел высокую добавленную стоимость".

Президент во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию поставил задачу оперативно разработать ветровально-буреломные участки, образовавшиеся из-за последнего январского урагана. По оценкам специалистов, было повреждено около 17 тыс. га. Сейчас ведутся работы по уборке территорий. По словам вице-спикера, это дает возможность переработать сырье и поставить готовый товар населению и за пределы страны. Помимо этого, в Беларуси построены пеллетные заводы, которые перерабатывают отходы и превращают их в товар - экологический продукт, пользующийся популярностью за рубежом.

"Поставленная главой государства задача правильно принята на местах. Министерство лесного хозяйства выработало графики для каждой области. Мы видим, что до 1 марта практически полностью завершится ликвидация очагов, образовавшихся из-за штормовых ветров. Наиболее пострадала Могилевская область - там все работы будут окончены до 1 апреля, - подчеркнул он. - Люди трудятся с высокой самоотдачей, практически все действия механизированы, мало используется ручной труд. Учитывая погодный фактор - минусовые температуры и малое количество снега в лесах, - есть реальная возможность обеспечить выполнение поручения Президента. Однако помимо лесохозяйственников к уборке поврежденных насаждений необходимо подключиться всем организациям, на территориях которых находятся поваленные деревья".

Как отметил Леонид Заяц, для Беларуси последствия непогоды не трагедия, а штатная ситуация. "Практически ежегодно бывают такие примеры, поэтому стоит задача не допускать захламленности, потерь древесины, поскольку с каждого кубического метра можно иметь соответствующую валютную выручку. Нужно приумножать эти запасы и рационально их использовать, - разъяснил он. - Средства, вложенные в деревообработку, реально приносят свои доходы. В стране достаточно сырья, чтобы загрузить мощности лесоперерабатывающих предприятий, выпускающих готовую продукцию. Это дает гарантию надежности, что в дальнейшем они будут экономически выгодно работать".-0-

Фото Олега Фойницкого