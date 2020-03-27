Заявки на конкурс "Маладыя таленты Беларусі" принимаются до 31 марта

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый национальный канал Белорусского радио продолжает прием заявок на участие в IX Республиканском творческом конкурсе "Маладыя таленты Беларусі", посвященном 75-летию Великой Победы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В этом году творческое состязание проводится по шести номинациям: "Эстрадный вокал (солисты)", "Эстрадный вокал (ансамбли)", "Инструментальная музыка (солисты)", "Инструментальная музыка (ансамбли)", "Наследие (солисты)", "Наследие (ансамбли)". К участию приглашаются мальчики и девочки, юноши и девушки в возрасте от 10 лет до 21 года, учащиеся детских музыкальных школ и средних специальных учебных заведений, участники музыкальных и эстрадных студий, студенты вузов.

"Приоритетное количество заявок на сегодня - от сольных вокалистов и инструменталистов, поэтому мы особенно ждем талантливых ребят, которые проявят себя в ансамблевом исполнении белорусской музыки и песен и в фольклорной номинации "Наследие". Как показывает практика, не все успевают вовремя отправить заявку, поэтому обращаем внимание, что дедлайн - 31 марта", - подчеркнула автор и руководитель проекта Татьяна Якушева.

Новости конкурса, итоги туров размещаются на сайте канала и на его официальных страницах в соцсетях и в Telegram-канале. Там же можно найти положение о проведении конкурса и заявку на участие, ее необходимо отправить по адресу 220114, Минск, ул.Красная, 4, либо на электронный адрес talentbelarus@gmail.com с пометкой "Маладыя таленты Беларусі - 2020". В радиоэфире на Первом национальном канале Белорусского радио о ходе конкурса по воскресеньям в 9.05 рассказывает одноименная программа. В ней же по итогам конкурса прозвучат музыкальные произведения в исполнении победителей и обладателей специальных призов.

В разные годы лауреатами и призерами радиоконкурса становились Алена Ланская, Юрий Демидович, Роман Волознев, Диана Громова, Кирилл Ермаков, Лидия Заблоцкая, Надежда Мисякова, Александр Миненок, Хелена Мерааи, Зина Куприянович (ZENA) и другие. По итогам конкурса 2019 года 27 лауреатов удостоены стипендий и премий специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.-0-