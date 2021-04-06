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Общество
06 апреля 2021, 20:35

Заявки на национальный конкурс "Золотая Литера" принимаются до 20 апреля

Фото из архива
Фото из архива

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжается прием заявок на XVІI Национальный конкурс "Золотая Литера". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

К участию в конкурсе допускаются СМИ, зарегистрированные в Беларуси в установленном законодательством порядке, а также отдельные журналисты и творческие работники СМИ по представлению юридического лица, на которое возложены функции редакции печатного средства массовой информации, сетевого издания, информационного агентства, в соответствии с номинациями конкурса.

"Золотая Литера" проводится для республиканских печатных СМИ, информагентств, сетевых изданий по следующим номинациям: "Лучшие материалы общественно-политической тематики", "Лучшие материалы социально-экономической тематики", "Лучшие материалы по тематике спорта и здорового образа жизни", "Лучшие материалы культурной тематики", "Лучшие материалы историко-краеведческой тематики", "Лучшие материалы молодежной, детско-юношеской тематики", "Лучшие материалы научной, научно-популярной тематики", "Лучший интернет-проект редакции СМИ и сетевого издания". Такие же номинации объявлены для областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий.

Подать заявки можно по персональным номинациям "Лучший фотокорреспондент областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий", "Лучший аналитический материал (журналистское расследование, проблемная статья, авторская колонка, рецензия)" и "Лучший художественно-публицистический материал" (очерк, эссе, фельетон)".

Гран-при будет вручен за лучший творческий проект года республиканских печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий и лучший творческий проект года областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий. Будет определен также обладатель специального приза "За вклад в журналистику".

По заявленной номинации представляется не более 10 материалов от одного участника конкурса. Одни и те же материалы не могут быть представлены в разных номинациях. Материалы, представленные с нарушением требований, указанных в инструкции о порядке проведения национального конкурса "Золотая Литера", к участию в конкурсе не допускаются. Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и памятными знаками-символами конкурса, а лауреаты конкурса - дипломами.

Заявки принимаются до 20 апреля (включительно) по адресу: 220004, Минск, пр.Победителей,11, кабинет 425, с пометкой "На национальный конкурс "Золотая Литера".

Основная цель конкурса - всемерное содействие развитию печатных средств массовой информации Беларуси, актуализация значимых тематических направлений деятельности печатных СМИ по реализации государственной информационной политики, повышение профессионального и идейно-содержательного уровня печатных СМИ, стимулирование творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в процессе производства печатных СМИ.

Организатором конкурса выступает Министерство информации.-0-

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