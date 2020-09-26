Заявки на республиканский конкурс "Жатва: и хлебом едины" принимаются до 1 октября

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прием материалов на республиканский творческий конкурс на лучшее освещение в СМИ и интернет-ресурсах тематики уборочной кампании "Жатва: и хлебом едины" завершается 1 октября. Такая информация размещена на сайте Министерства информации, сообщает БЕЛТА.

На конкурс представляются материалы, опубликованные в печати или вышедшие в эфир телевизионных или радиовещательных СМИ, размещенные на интернет-сайтах в период уборочной кампании 2020 года.

Основные цели конкурса - реализация задач государственной информационной политики в развитии аграрного комплекса страны, формирование уважения к человеку труда, показ ярких достижений во время уборочной страды, содействие воспитанию трудолюбия у молодежи на положительном примере лучших семейных экипажей, трудовых коллективов.

Организатором конкурса выступает Министерство информации.-0-