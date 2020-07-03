Заявку на участие в творческом конкурсе "Пад знакам Года малой радзімы!" можно подать до 15 июля

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации приглашает к участию в республиканском творческом конкурсе "Пад знакам Года малой радзімы!", сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Среди целей конкурса - продемонстрировать яркие достижения по сбережению и возрождению родного края, содействовать воспитанию у молодежи патриотизма, любви к Родине и формированию активной жизненной позиции.

На конкурс представляются материалы, опубликованные в печатных СМИ, сетевых изданиях и на интернет-ресурсах либо вышедшие в эфир телевизионных или радиовещательных СМИ в течение 2019 года. Материалы направляются в Министерство информации не позднее 15 июля с пометкой "На конкурс" по адресу: 220004, Минск, пp.Победителей, 11.

Организатором выступает Министерство информации. Положение о республиканском творческом конкурсе размещено на сайте ведомства.-0-