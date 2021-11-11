Заявление КПБ: Беларусь никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Враждебная риторика по отношению к миролюбивой Беларуси, основанная на ряде бездоказательных инсинуаций и ставшая нормой в поведении стран коллективного Запада, недопустима. Об этом говорится в заявлении Центрального комитета и Совета Коммунистической партии Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Центральный комитет и Совет Коммунистической партии Беларуси выражают глубокую обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией на западных границах Беларуси. Руководство сопредельных государств, опираясь на поддержку кураторов в Вашингтоне и Брюсселе, взяло курс на конфронтацию с Беларусью. Поводом для эскалации напряжения является созданная официальной Варшавой обстановка на государственной границе двух государств. Враждебные действия Польши нашли поддержку среди государств Прибалтики, в США и Евросоюзе, а также, к сожалению, в Украине, - отмечается в заявлении. - Все попытки обвинить официальные Минск и Москву в создании миграционного кризиса на границе ЕС являются безосновательными. Беларусь никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты, поэтому категорически отвергает подобного рода провокации".

В КПБ считают, что вся ответственность в сложившейся ситуации полностью лежит на Соединенных Штатах Америки и их союзниках по НАТО, в том числе и на Польше. "Это не Беларусь развязывала кровавые бойни в Ираке и Афганистане, в Ливии и Сирии. Это не Беларусь разрушила экономику и социальную инфраструктуру этих государств, тем самым спровоцировав там гуманитарную катастрофу. Это не Беларусь дала обещание принять на своей территории всех, кто ищет мирной и зажиточной жизни в Германии. Это не Беларусь использует бесчеловечные и варварские методы в решении проблем нелегальной миграции. Поэтому все попытки переложить ответственность с больной головы на здоровую являются циничным продолжением политики неоколониализма и решения собственных геополитических интересов одним из самых варварских методов - насилием", - подчеркивают авторы документа.

Белорусские коммунисты выражают решительный протест действиям официального руководства Польши и прибалтийских государств, а также чиновников Европейского союза и США. "Враждебная риторика по отношению к миролюбивой Беларуси, основанная на ряде бездоказательных инсинуаций и ставшая нормой в поведении стран коллективного Запада, недопустима. Мы требуем прекратить нагнетать обстановку на границе, используя с этой целью весьма сомнительные методы борьбы с нелегальной миграцией, прекратить насилие над беззащитными людьми: женщинами и детьми, стариками и инвалидами, остановить все нападки на суверенное белорусское государство и руководствоваться в своих действиях общепринятыми нормами международного права", - резюмируется в заявлении Центрального комитета и Совета Коммунистической партии Беларуси. -0-