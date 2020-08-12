Заявление КПРФ: события в Беларуси - не спонтанное выражение недовольства, а попытка госпереворота

12 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Происходящие в Беларуси события не являются спонтанным выражением недовольства людей, это попытка государственного переворота. Такая оценка дана в распространенном сегодня заявлении ЦК КПРФ, сообщает БЕЛТА.

В документе отмечается, что подрывная деятельность, в которую вкладываются огромные деньги, имеет все признаки гибридной войны против Беларуси. "Характер действий так называемой оппозиции, ее агрессивность и следование указаниям зарубежных центров показывают, что происходящее в Беларуси не было неким спонтанным выражением недовольства людей. Вполне очевидно, что это была попытка совершить государственный переворот", - говорится в заявлении.

"Мы уже видели, к каким тяжелейшим последствиям привел аналогичный переворот на Украине, - отметили в КПРФ. - Эта братская страна сейчас находится в состоянии национальной катастрофы с тотальным разгромом промышленности и сельского хозяйства, крахом образования и здравоохранения, запредельной коррупцией, повальной безработицей и нищетой, бегством миллионов людей за границу в поисках работы. Не вызывает сомнения, что смена руководства Беларуси, которой добиваются наши противники на Западе, немедленно приведет к масштабной приватизации, вернее, к безудержному разграблению национального достояния страны, разрушению всех достижений в социальной сфере, появлению платного образования и здравоохранения, миллионы людей погрузятся в нищету".

В заявлении результаты выборов 9 августа названы убедительной победой действующего Президента Александра Лукашенко. "Его поддержка со стороны избирателей определяется несомненными успехами, достигнутыми страной в социально-экономической области", - подчеркивают в КПРФ.

"Несмотря на то, что Беларусь обделена полезными ископаемыми, руководство страны сумело после 1991 года не только сохранить, но и поднять жизненный уровень людей за счет грамотного управления экономикой, - констатируется в документе. - В республике сохраняется и развивается машиностроение. Каждый третий карьерный самосвал в мире производится в Беларуси. Трактора, выпускаемые в Минске, работают на полях десятков стран. Тяжелые тягачи белорусского производства являются рабочей лошадкой мобильных ракетных комплексов "Тополь" и "Ярс", обеспечивающих безопасность России. Идет развитие высокотехнологических производств, прежде всего электроники и приборостроения. В Беларуси мощное сельское хозяйство, основанное на самых передовых технологиях. Там крепнет фундаментальная и прикладная наука. Большое внимание уделяется укреплению систем образования и здравоохранения. Возникают новые отрасли экономики, включая атомную энергетику. Широкой поддержкой государства пользуется национальная культура. Именно на этой основе в сложнейших условиях мирового экономического кризиса сохраняются стабильность и перспективы достойного будущего страны".

"Мы убеждены в победе народа Беларуси над теми, кто хочет вогнать его в катастрофу, подобную тем, которые уже пережил ряд бывших республик СССР. В связи с этим КПРФ еще раз приветствует победу патриотических сил Беларуси во главе с Президентом Александром Лукашенко. Мы глубоко убеждены, что белорусы сделали единственно правильный выбор, который позволит стране продолжить созидательное развитие на благо всего народа и уверенно смотреть в будущее", - подчеркивается в заявлении.-0-