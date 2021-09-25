Заявление Лукашенко ударило по самолюбию Зеленского - украинский журналист

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявление Президента Беларуси Александра Лукашенко о его массовой поддержке в Украине ударило по самолюбию украинского Президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал журналист телеканала "Наш" (Украина) Максим Назаров в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

Украинский журналист в августе принимал участие в "Большом разговоре" - встрече главы белорусского государства с представителями общественности, экспертного сообщества и медиа. "Офису Президента (Украины. - Прим. БЕЛТА) вообще в принципе очень не понравилась моя поездка в Беларусь. И после этой поездки "слуги народа" (правящая украинская политическая партия "Слуга народа". – Прим. БЕЛТА) ко мне на телеканал "Наш" не ходят. Потому что мы поднимали с господином Лукашенко такие темы, как "Минск" (речь о переговорной площадке, которую Беларусь предоставляла для мирных переговоров по Донбассу и реализации соответствующих договоренностей. - Прим. БЕЛТА)", - рассказал Максим Назаров.

Он также отметил, что было еще одно яркое заявление Александра Лукашенко, которое ударило по самолюбию украинского Президента. "Это вообще самое яркое заявление, которое в Украине восприняли овациями. Причем овации были со всех сторон - и позитивного, и абсолютно негативного характера. Так вот, когда Лукашенко сказал, что мирно перейдет границу, и его поддержат 90% украинцев, - это, конечно, по самолюбию Зеленского ударило хорошо", - заявил журналист.

Отвечая на один из вопросов, Максим Назаров признал, что в целом в Украине испокон веков, последние лет 200-300, просто не любят любую власть. "Когда он оппозиционер, его любят. И так, и сяк, и то и се... А как только от него (в данном случае от Зеленского) уже все зависит, то его не любят. Это парадокс. Хотя, может, не только парадокс украинцев. Возможно, в других странах такого уровня развития, как Украина, отношение к власти такое же, - сказал журналист. - Потому что Украина - коррумпированное государство, которое после развала Советского Союза скорее деградировало, чем приобретало и развивалось. После Советского Союза, к сожалению, ни один из президентов не смог народу доказать, что может быть круто и хорошо. Все грабили, все воровали, своих «кумовей» ставили. И в итоге политтехнологиями только украинцев разделяли".

Максим Назаров считает, что в начале своего президентского срока Владимир Зеленский использовал посылы, которые могли бы объединить по сути две противоборствующие части украинского народа. "Но его тоже не поняли. И после этого его стратегия, вероятно, поменялась. У его советников. Начали снова использовать языковой вопрос, начали использовать и вспоминать историю. Пример - Киевская Русь. Кале новое интервью советников, где есть предложение переименовать Украину в Русь Украина. Пускай это иронично звучит, но это предложение фигурирует в СМИ. Это все есть, и это болезненно воспринимается обществом в рамках гуманитарного восприятия себя. Это никак не накладывается на тарифы, политическую ситуацию в целом, настроения людей, зарплаты и пенсии..." - сказал журналист.

Наряду с этим он считает, что в Украине все хорошо, если не брать во внимание войну, не обращать внимание на очень высокие по украинским меркам тарифы и так далее: "В целом в Украине все неплохо. Ты прилетаешь в "Борисполь": вау, класс, хороший аэропорт. Едешь из "Борисполя" - тут реклама стриптиз клуба одного, другого…Вроде неплохо. Иностранцев полно. Когда смотришь, вроде все неплохо. Но когда начинаешь ощущать жизнь с другой стороны, соприкасаться с государством, как с менеджером, возникает много проблем".

Из плюсов Максим Назаров назвал проводимую в стране работу по цифровизации. "Я езжу по Киеву без прав. Я вообще забыл, что такое права с собой, бумажки, забыл, что такое страховка, паспорт. Все есть у меня в телефоне, в приложении. И это работает. Это очень удобно, отсутствие бюрократических процедур", - привел он пример. Также неплохо продвигается дорожное строительство, считает журналист.

Наряду с этим он высказал обеспокоенность по поводу подходов в энергосекторе, признав наличие проблем. "Их много. И государство Украина - плохой менеджер по отношению к своему народу. Я не знаю, как Зеленский будет справляться с этими социальными проблемами. У него огромные проблемы в гуманитарной сфере - с языком, религией… Все это есть. После Порошенко никуда не делось. С социалкой бешеная история", - подчеркнул журналист.-0-