Заявление Сейма Литвы по поводу БелАЭС противоречит здравому смыслу - Савиных

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявление Сейма Литвы по вопросам безопасности Белорусской АЭС противоречит здравому смыслу. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект строительства атомной станции был реализован в соответствии со стандартами Международного агентства по атомной энергии. В дополнение были проведены стресс-тесты под надзором ЕС, которые разработаны для членов Евросоюза. Все эксперты, которые участвовали в многочисленных проверках станции, неоднократно подтверждали ее безопасность", - сказал Андрей Савиных.

Он подчеркнул, что энергоблоки Белорусской АЭС относятся к новейшему поколению 3+, где использованы самые передовые достижения и разработки. "Они полностью соответствуют усиленным международным нормам и рекомендациям по безопасности МАГАТЭ. Наряду с традиционно применяемыми системами безопасности здесь используется целый комплекс дополнительных. Это дает нам основания утверждать, что Белорусская АЭС будет самой надежной и безопасной станцией в мире", - заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам. Кроме этого, запуск БелАЭС даст возможность снизить выбросы парниковых газов на 7 млн т в год. "Это серьезный вклад нашей страны в борьбу с глобальным изменением климата", - добавил Андрей Савиных.

"В связи с этим заявление Сейма Литвы от 22 сентября противоречит здравому смыслу. Косное неприятие объективной реальности становится серьезным барьером для развития литовской политической культуры. Мы ясно видим, как оно девальвирует вескость суждений литовского парламента из-за пренебрежения основами цивилизованных межгосударственных отношений", - заявил белорусский парламентарий.-0-

Резолюция Сейма Литвы по вопросам безопасности БелАЭС носит сугубо политический характер - Минэнерго В Минэнерго считают, что большинство претензий литовской стороны, в том числе тезисы резолюции, основываются на домыслах, не имеют под собой обоснованных аргументов, а в отдельных случаях содержат недостоверную информацию.