12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон "О персональных данных" планируют принять в первой половине 2019 года. Об этом говорится в сообщении генерального прокурора Беларуси Александра Конюка, с которым он выступил на 5-й Всемирной конференции по вопросам Интернета в Учжэне (Китай), сообщает БЕЛТА.

Этот документ направлен на обеспечение защиты прав и свобод физических лиц при обработке их персональных данных, унификацию условий и порядка работы с персональными данными в соответствии с требованиями международного права, закрепление прав субъектов персональных данных и обязанностей госорганов, юридических и физических лиц в сфере работы с ними.

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