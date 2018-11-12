12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон "О персональных данных" планируют принять в первой половине 2019 года. Об этом говорится в сообщении генерального прокурора Беларуси Александра Конюка, с которым он выступил на 5-й Всемирной конференции по вопросам Интернета в Учжэне (Китай), сообщает БЕЛТА.
Этот документ направлен на обеспечение защиты прав и свобод физических лиц при обработке их персональных данных, унификацию условий и порядка работы с персональными данными в соответствии с требованиями международного права, закрепление прав субъектов персональных данных и обязанностей госорганов, юридических и физических лиц в сфере работы с ними.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4151 BYN
|2.412 BYN
|2.42 BYN
|USD
|2.1431 BYN
|2.142 BYN
|2.147 BYN
|RUB
|3.1746 BYN
|3.165 BYN
|3.178 BYN