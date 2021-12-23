Закон об ипотеке хотят изменить. Станет ли после этого проще купить квартиру?

Приобрести свое жилье - желание сотен тысяч белорусов. С 2008 года в нашей стране действует закон "Об ипотеке", но должного распространения он не получил. Недавно документ решили актуализировать. Узнали, в чем суть поправок, и пообщались с человеком, который обзавелся квартирой в ипотеку.

В закон внесут изменения

Суть ипотеки заключается в следующем: вы берете деньги на покупку жилья в банке, за что тот берет в залог это жилье до конца выплаты средств. Имуществом в это время вы не владеете.

Есть несколько причин, по которым закон "Об ипотеке" с 2008 года не получил должного распространения. Первая и ключевая - высокие процентные ставки, которые завязаны на ставку рефинансирования. Людей отпугивают и сроки выплат - не более 25 лет.

Недавно закон решили актуализировать, учтя полезный опыт партнеров Беларуси по ЕАЭС. Как рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич, назрела необходимость в его адаптации к новым условиям и законодательным актам. Сформулировано девять ключевых изменений.

- Во-первых, более четко определен предмет ипотеки. Во-вторых, введено понятие "созалогодержатели". Иными словами, несколько лиц могут обладать равными правами на получение удовлетворения из стоимости предмета ипотеки, - рассказала Татьяна Бранцевич в комментарии для БЕЛТА. - В-третьих, упразднена необходимость госрегистрации договора об ипотеке несозданного имущества: он считается заключенным с момента придания ему письменной формы. В-четвертых, характеристики предмета ипотеки могут изменяться, но это никак не влияет на договорные обязательства. В-пятых, залогодатель получает право завещать имущество, распоряжаться им согласно брачному договору с уведомлением, но без согласования залогодержателя.

Устанавливаются и последствия несоблюдения условий сдачи имущества в аренду, безвозмездной передачи в пользование и др. При взыскании такого имущества все права третьих лиц прекращаются. Особо прописан порядок передачи в ипотеку капитального строения с изолированными помещениями или машино-местами. При передаче здания в ипотеку целиком под нее также попадают все помещения. С трех до шести месяцев продлен период между датами составления акта инвентаризации, бухгалтерского баланса, заключения аудитора о составе, стоимости предприятия и заключения договора об ипотеке.

Важное изменение коснется и взыскания с должников имущества. Если у человека, который просрочил платежи по ипотеке, есть другое жилье, взыскать могут его, а не залоговую недвижимость.

"На этот шаг пошли осознанно"

Мы нашли человека, который решился через ипотеку улучшить свои жилищные условия. Впрочем, не без нюансов.

- Долгое время я жила в общежитии от работы, - рассказывает сотрудница одного из столичных предприятий Татьяна, - и всегда мечтала о своей квартире. По многим причинам позволить себе купить ее сразу не могли. Во-первых, у меня, по столичным меркам, не самая большая зарплата. Во-вторых, цены на жилье, и особенно на вторичном рынке, довольно высокие. Я приняла решение копить, а как только получится собрать относительно солидную сумму, действовать по ситуации.

Варианта добрать необходимую сумму у Татьяны было три: одолжить, взять кредит или ипотеку. Женщина остановилась на последнем.

- На покупку мне не хватало около 40 тысяч рублей. Стала искать варианты. Знакомые готовы были одолжить такую сумму, но в валюте. А это около 16 тысяч долларов. Деньги мне пришлось бы вернуть в течение двух лет. Учитывая возможные скачки курса, я могла попасть в не самое завидное положение. С кредитами последнее время тоже туго. Потребительские дают максимум на 10 тысяч.

Тогда Татьяна обратила внимание на возможность взять недостающую сумму в ипотеку.

- Честно говоря, думала долго. Потом обратилась за консультацией в банк. С учетом зарплаты (она варьируется в пределах 2-2,5 тысячи рублей. - Прим. автора) мне были готовы предложить максимальную сумму в 65 тысяч рублей. Но мне хватало недостающих 40 тысяч, больше брать не было смысла.

Переплата в два раза

На все юридические манипуляции с заявкой, одобрением документов и получением безналичной суммы ушло около месяца.

- При этом сам кредит рассмотрели и одобрили буквально за пару дней, - уточняет Татьяна. - Из необходимых документов пришлось предоставить справку о доходах, паспорт и договор купли-продажи квартиры. Ну и прочие документы, которыми занимался банк. Важно отметить, что ипотеку дают под залог только на вторичном рынке. То есть построиться не получится.

Срок выплаты ипотеки - 20 лет. Процент годовых - 21. Однако он может меняться в зависимости от изменения ставки рефинансирования. Всего же за это время женщине придется переплатить за проценты 84 тысячи рублей - это если не погасить его досрочно. А такая возможность предусмотрена договором.

- Ежемесячный платеж сейчас составляет около 900 рублей. В целом - терпимо. Тем более что сумма постепенно будет уменьшаться, - добавляет Татьяна.

Женщина также высказала мнение о том, как можно улучшить институт ипотеки.

- Хотелось бы, чтобы жилье в ипотеку можно было не только купить, но и построить. Мне кажется, желающих было бы гораздо больше. И существенная переплата по процентам также отталкивает. Хотя на этот нюанс повлиять невозможно, - говорит героиня.

На вопрос, не боится ли женщина потерять работу и стать неплатежеспособной по ипотеке, Татьяна отвечает так:

- Я об этом много думала. Перевесило то, что у меня стабильная работа и зарплата - более 15 лет тружусь на одном предприятии. Плюс платежи относительно небольшие. Даже если лишусь работы, думаю, что смогу найти временную и продолжить исполнять обязательства. В конце концов, риск - дело благородное. Свою мечту я исполнила: купила долгожданное жилье. Правильно ли поступила, покажет только время.

Нас спасет Указ №130?

В 2020-м Президент подписал Указ №130 "Об ипотечном жилищном кредитовании". Документ, вступивший в силу в октябре прошлого года, регламентировал упрощение механизмов возникновения и оформления залога жилья, которое приобретается в кредит, а также условия взыскания жилья в случае образования просрочки.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко высказал мнение, что полноценно ипотека заработает в текущей пятилетке:

- Для этого нужно развивать материально-техническую базу строительных организаций, необходимо, чтобы было достаточно кредитных ресурсов, чтобы заработала по-настоящему ипотека.

Александр НОВОХРОСТ,

газета "7 Дней".-0-