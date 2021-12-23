Закон об ипотеке хотят изменить. Станет ли после этого проще купить квартиру?

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 23 декабря 2021
Минск Сплошная облачность -7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:44 Поступления от негосударственного сектора составляют более 50% доходов бюджета Минской области Регионы
18:38 МВД: задержаны 6 участников преступной группы, совершивших ряд резонансных преступлений Происшествия
18:24 В Могилевской области проходит благотворительная акция "Подари ребенку радость" Регионы
18:10 Старовойтова: развитие физкультуры и спорта стало приоритетным направлением социальной политики Общество
17:55 Закон об ипотеке хотят изменить. Станет ли после этого проще купить квартиру? Общество
17:54 ЕЭК рассмотрела кооперационные проекты по профилактике и лечению инфекционных заболеваний Экономика
17:54 ЕЭК: на рынке труда ЕАЭС наиболее востребованы врачи, педагоги, IT-специалисты и водители Экономика
17:50 Авраменко считает необходимым совершенствовать перевозки ж/д транспортом Экономика
17:44 ЕЭК рекомендовала странам ЕАЭС выработать общие подходы к трудовой миграции в пандемию Экономика
17:42 На Гаити в результате землетрясения пострадали 150 человек В мире
17:38 Рачков: Беларусь и Россия не будут мириться с ложью Запада о ситуации с беженцами на границе Политика
17:37 Минский метрополитен рассказал о работе в праздничные дни Регионы
17:33 Бранцевич: наша общая задача - сократить разрыв в развитии регионов Регионы
17:24 Олимпийская елка собрала именитых спортсменов и их детей Общество
17:10 Замминистра обороны проведет 25 декабря прямую телефонную линию Общество
17:09 Сивец: основная цель санкций против Беларуси и России - нарушить стабильность в обеих странах Политика
17:07 ГАИ призывает к внимательности в связи с увеличением транспортного потока накануне праздников Регионы
17:06 Нижевич: бюджет СГ является уникальным инструментом интеграционного образования Экономика
17:02 НЦЗПИ передал новогодние подарки воспитанникам социально-педагогического центра Борисовского района Регионы
16:59 Чеботарь о приоритетах 2022 года: инвестиции, экспорт, зарплата Экономика
16:58 В Витебской области подвели итоги литературной премии имени Бровки Культура
16:58 В атмосфере минувших столетий: областной новогодний бал собрал талантливую молодежь в Гомеле Регионы
16:55 Парламентам Беларуси и России предстоит принять до 400 законов для реализации программ по углублению интеграции Политика
16:51 Беженец из ТЛЦ: мечтаю отдать сына в футбольную академию, в родной стране спорт не в почете Общество
16:38 Костевич о выпускниках интернатов: даже став взрослыми, они все еще наши дети Регионы
16:37 На поддержку предпринимательства в Могилевской области в 2022 году направят почти Br4 млн Регионы
16:32 Синявский передал от МЧС учащимся Молодечненской школы-интерната спортивный городок Общество
16:32 Следователи выясняют обстоятельства смерти школьницы в Барановичах Происшествия
16:26 Минский школьник поджег чужую иномарку Происшествия
16:14 БРПО передала подарки воспитанникам Ганцевичской вспомогательной школы-интерната Регионы
Все новости
Все новости
Общество
23 декабря 2021, 17:55

Закон об ипотеке хотят изменить. Станет ли после этого проще купить квартиру?

Фото из архива
Фото из архива

Приобрести свое жилье - желание сотен тысяч белорусов. С 2008 года в нашей стране действует закон "Об ипотеке", но должного распространения он не получил. Недавно документ решили актуализировать. Узнали, в чем суть поправок, и пообщались с человеком, который обзавелся квартирой в ипотеку.

В закон внесут изменения

Суть ипотеки заключается в следующем: вы берете деньги на покупку жилья в банке, за что тот берет в залог это жилье до конца выплаты средств. Имуществом в это время вы не владеете.

Есть несколько причин, по которым закон "Об ипотеке" с 2008 года не получил должного распространения. Первая и ключевая - высокие процентные ставки, которые завязаны на ставку рефинансирования. Людей отпугивают и сроки выплат - не более 25 лет.

Недавно закон решили актуализировать, учтя полезный опыт партнеров Беларуси по ЕАЭС. Как рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич, назрела необходимость в его адаптации к новым условиям и законодательным актам. Сформулировано девять ключевых изменений.

- Во-первых, более четко определен предмет ипотеки. Во-вторых, введено понятие "созалогодержатели". Иными словами, несколько лиц могут обладать равными правами на получение удовлетворения из стоимости предмета ипотеки, - рассказала Татьяна Бранцевич в комментарии для БЕЛТА. - В-третьих, упразднена необходимость госрегистрации договора об ипотеке несозданного имущества: он считается заключенным с момента придания ему письменной формы. В-четвертых, характеристики предмета ипотеки могут изменяться, но это никак не влияет на договорные обязательства. В-пятых, залогодатель получает право завещать имущество, распоряжаться им согласно брачному договору с уведомлением, но без согласования залогодержателя.

Устанавливаются и последствия несоблюдения условий сдачи имущества в аренду, безвозмездной передачи в пользование и др. При взыскании такого имущества все права третьих лиц прекращаются. Особо прописан порядок передачи в ипотеку капитального строения с изолированными помещениями или машино-местами. При передаче здания в ипотеку целиком под нее также попадают все помещения. С трех до шести месяцев продлен период между датами составления акта инвентаризации, бухгалтерского баланса, заключения аудитора о составе, стоимости предприятия и заключения договора об ипотеке.

Важное изменение коснется и взыскания с должников имущества. Если у человека, который просрочил платежи по ипотеке, есть другое жилье, взыскать могут его, а не залоговую недвижимость.

"На этот шаг пошли осознанно"

Мы нашли человека, который решился через ипотеку улучшить свои жилищные условия. Впрочем, не без нюансов.

- Долгое время я жила в общежитии от работы, - рассказывает сотрудница одного из столичных предприятий Татьяна, - и всегда мечтала о своей квартире. По многим причинам позволить себе купить ее сразу не могли. Во-первых, у меня, по столичным меркам, не самая большая зарплата. Во-вторых, цены на жилье, и особенно на вторичном рынке, довольно высокие. Я приняла решение копить, а как только получится собрать относительно солидную сумму, действовать по ситуации.

Варианта добрать необходимую сумму у Татьяны было три: одолжить, взять кредит или ипотеку. Женщина остановилась на последнем.

- На покупку мне не хватало около 40 тысяч рублей. Стала искать варианты. Знакомые готовы были одолжить такую сумму, но в валюте. А это около 16 тысяч долларов. Деньги мне пришлось бы вернуть в течение двух лет. Учитывая возможные скачки курса, я могла попасть в не самое завидное положение. С кредитами последнее время тоже туго. Потребительские дают максимум на 10 тысяч.

Тогда Татьяна обратила внимание на возможность взять недостающую сумму в ипотеку.

- Честно говоря, думала долго. Потом обратилась за консультацией в банк. С учетом зарплаты (она варьируется в пределах 2-2,5 тысячи рублей. - Прим. автора) мне были готовы предложить максимальную сумму в 65 тысяч рублей. Но мне хватало недостающих 40 тысяч, больше брать не было смысла.

Переплата в два раза

На все юридические манипуляции с заявкой, одобрением документов и получением безналичной суммы ушло около месяца.

- При этом сам кредит рассмотрели и одобрили буквально за пару дней, - уточняет Татьяна. - Из необходимых документов пришлось предоставить справку о доходах, паспорт и договор купли-продажи квартиры. Ну и прочие документы, которыми занимался банк. Важно отметить, что ипотеку дают под залог только на вторичном рынке. То есть построиться не получится.

Срок выплаты ипотеки - 20 лет. Процент годовых - 21. Однако он может меняться в зависимости от изменения ставки рефинансирования. Всего же за это время женщине придется переплатить за проценты 84 тысячи рублей - это если не погасить его досрочно. А такая возможность предусмотрена договором.

- Ежемесячный платеж сейчас составляет около 900 рублей. В целом - терпимо. Тем более что сумма постепенно будет уменьшаться, - добавляет Татьяна.

Женщина также высказала мнение о том, как можно улучшить институт ипотеки.

- Хотелось бы, чтобы жилье в ипотеку можно было не только купить, но и построить. Мне кажется, желающих было бы гораздо больше. И существенная переплата по процентам также отталкивает. Хотя на этот нюанс повлиять невозможно, - говорит героиня.

На вопрос, не боится ли женщина потерять работу и стать неплатежеспособной по ипотеке, Татьяна отвечает так:

- Я об этом много думала. Перевесило то, что у меня стабильная работа и зарплата - более 15 лет тружусь на одном предприятии. Плюс платежи относительно небольшие. Даже если лишусь работы, думаю, что смогу найти временную и продолжить исполнять обязательства. В конце концов, риск - дело благородное. Свою мечту я исполнила: купила долгожданное жилье. Правильно ли поступила, покажет только время.

Нас спасет Указ №130?

В 2020-м Президент подписал Указ №130 "Об ипотечном жилищном кредитовании". Документ, вступивший в силу в октябре прошлого года, регламентировал упрощение механизмов возникновения и оформления залога жилья, которое приобретается в кредит, а также условия взыскания жилья в случае образования просрочки.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко высказал мнение, что полноценно ипотека заработает в текущей пятилетке:

- Для этого нужно развивать материально-техническую базу строительных организаций, необходимо, чтобы было достаточно кредитных ресурсов, чтобы заработала по-настоящему ипотека.

Александр НОВОХРОСТ,

газета "7 Дней".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье законодательство
Новости рубрики Общество
Фото пресс-центра Министерства образования Старовойтова: развитие физкультуры и спорта стало приоритетным направлением социальной политики
Фото НОК - БЕЛТА Олимпийская елка собрала именитых спортсменов и их детей
Фото из архива Замминистра обороны проведет 25 декабря прямую телефонную линию
Беженец из ТЛЦ: мечтаю отдать сына в футбольную академию, в родной стране спорт не в почете
Фото МЧС Синявский передал от МЧС учащимся Молодечненской школы-интерната спортивный городок
Рекламная игра "100 тысяч на мечту!"
Главное
Во время совещания Лукашенко: через день-два проект Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение
Общественное обсуждение проекта обновленной Конституции начнется на следующей неделе
"Дух именно народовластия". Кочанова о проекте обновленной Конституции
Чеботарь о приоритетах 2022 года: инвестиции, экспорт, зарплата
Топ-новости
Лукашенко: в случае изменения Конституции система управления в государстве будет отстроена заново
Акулович: Беларусь - страна, у которой есть своя позиция и которую наклонить никому не удастся
Госнаград удостоены представители различных сфер деятельности
В Беларуси установлены тарифы для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год
Закон об ипотеке хотят изменить. Станет ли после этого проще купить квартиру?
ГПК разъяснил механизм пересечения границы по биометрическим паспортам
Сивец: основная цель санкций против Беларуси и России - нарушить стабильность в обеих странах
КГК: в решении проблемы долгостроев наблюдается положительная динамика
"Бабушкина крынка" стала выпускать йогурты с новыми вкусами
Парламентам Беларуси и России предстоит принять до 400 законов для реализации программ по углублению интеграции
Путин: Москве и Минску удалось достичь понимания в вопросах интеграции
Карпович: после принятия новой Конституции законодателей ожидает очень активная работа
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1203 пациента с COVID-19, выписаны 1498
МВД готово к обеспечению безопасности граждан во время празднования Нового года и Рождества
Маркевич: государство делает все возможное для счастливого детства наших ребят
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.