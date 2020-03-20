Законодательство по защите прав потребителей необходимо совершенствовать - Маркевич

20 марта, Дрогичин /Корр. БЕЛТА/. Законодательство по защите прав потребителей нуждается в совершенствовании, заявил помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич во время прямой телефонной линии в Дрогичинском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Из пяти звонков на прямую линию два касались проблемы защиты прав потребителей. Жительница деревни Цыбки приобрела через интернет мотоблок у предпринимателя из Новополоцка. "Купила кота в мешке, - признается сельчанка. - Навесное оборудование оказалось не то, что заказывала. Через месяц лопнули колеса: они были рассчитаны на садовую тачку". Почти год женщина пытается получить компенсацию от недобросовестного поставщика, не имея при этом никаких документов на руках, кроме товарно-транспортных накладных и инструкции по эксплуатации мотоблока.

Пенсионерке из Дрогичина никуда для решения схожей проблемы ехать не надо, так как обманувший семью предприниматель проживает в райцентре. Более того, есть решение суда, которое обязывает его вернуть деньги за невыполненный заказ по изготовлению окон. Но трест, как говорится, лопнул: ИП обанкротился, и судебным исполнителям с него как будто и взять нечего.

"Подобные ситуации, к сожалению, не единичны, в том числе и в Брестской области. С этими людьми, наверное, нужно более серьезно разбираться. Если у них нет доходов, надо обязывать их трудоустраиваться. У нас много вакансий, есть рабочие места, пусть идут, работают и оплачивают все издержки, которые понесли заявители", - считает Анатолий Маркевич.

По его мнению, проблемой должны заняться специалисты и, возможно, внести предложения по изменению отдельных правил в законодательной базе, "для того, чтобы обязать этих граждан трудоустроиться и возмещать неисполненные платежи". Как по декрету №18, уточнил он.

"Надо внимательно к этому отнестись. Обязательно буду информировать Администрацию Президента. Сейчас готовлю обширную информацию, попросил подключиться управление юстиции. Мы проанализируем тенденцию, подкрепим все реальными фактами и попытаемся ситуацию изменить", - резюмировал помощник Президента.

После прямой линии в райисполкоме Анатолий Маркевич начал личный прием. Предварительно на него записались 18 граждан. Среди вопросов - предоставление субсидий многодетным и инвалидам на строительство жилья, использование чеков "Жилье", газификация и канализации населенных пунктов, трудоустройство.-0-

Фото Вадима Якубёнка