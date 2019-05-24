Законопроект о платежных системах и услугах планируется внести в Палату представителей в 2019 году

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона о платежных системах и услугах планируется внести в Палату представителей в 2019 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Добрынина.

По ее словам, законопроект готовится к внесению в Палату представителей. "Сейчас он проходит стадию согласования. В этом году проект закона планируется внести в парламент", - проинформировала депутат. Людмила Добрынина отметила, что законопроект направлен на то, чтобы обеспечить высокую конкурентоспособность национального платежного рынка, сформировать благоприятный инвестиционный климат, в том числе посредством развития инновационных технологий и создания основ для экспорта платежных услуг.

Парламентарий рассказала, что 22 мая профильная комиссия провела выездное заседание на базе ОАО "Банк БелВЭБ". Депутаты ознакомились с опытом развития новых клиентоориентированных цифровых банковских технологий. Дополнительная информация в этом необходима для дальнейшего совершенствования банковского законодательства, в том числе в части развития платежных систем и услуг, пояснила она.

Как сообщалось, концепцией проекта закона о платежных услугах предлагалось законодательно закрепить право на проведение некоторых видов платежного обслуживания другими субъектами хозяйствования, помимо банков, на условиях, определенных законом. Это позволит принимать платежи в пользу третьих лиц таким субъектам хозяйствования, как интернет-порталы, виртуальные платформы, службы доставки (курьеры), а также магазины, работающие в местах, где банкам либо национальному оператору почтовой связи нерентабельно разворачивать свою филиальную сеть обслуживания (например, маленькие населенные пункты, деревни). Это позволит снизить социальную нагрузку с указанных организаций.

Кроме того, закон позволит урегулировать порядок включения в реестр и исключения из него поставщиков платежных услуг, а также установит правила предоставления платежных услуг и требования к платежным услугам, в том числе правила прозрачности условий предоставления таких услуг, требование обеспечения окончательности расчетов в течение операционного дня, раскрытия информации, условия введения обязательной двухфакторной аутентификации и гарантии безопасности каналов, по которым передаются личные данные пользователя. Также документ поможет сформировать правовую основу для интеграции национальных платежных систем стран Евразийского экономического союза.-0-