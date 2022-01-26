Законопроект о профилактике правонарушений несовершеннолетних рассмотрят депутаты в первом чтении

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, открытие седьмой внеочередной сессии состоится 27 января. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Палата представителей рассмотрит четыре вопроса. В первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроект "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

Во втором чтении планируется рассмотреть проект закона "Об изменении законов по вопросам деятельности Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Перечнем вопросов предусмотрено рассмотрение проекта закона о ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года.

Кроме того, парламентарии планируют обсудить вопрос о деятельности Палаты представителей в период подготовки и проведения республиканского референдума.-0-