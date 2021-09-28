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28 сентября 2021, 17:50

Законопроект о страховой деятельности будет внесен в Палату представителей в апреле 2022 года

Фото из архива
Фото из архива

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект "О страховой деятельности" будет внесен на рассмотрение Палаты представителей в апреле 2022 года. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам нижней палаты Людмила Нижевич по итогам круглого стола, проведенного парламентариями совместно с министерством финансов, Верховным судом, страховыми компаниями.

На заседании рассмотрены новации законодательного регулирования и правоприменительной практики в области страхования. "Предложенное регулятором объединение в одном нормативном правовом акте общих вопросов организации страховой деятельности и условий осуществления конкретных видов страхования уникально. Такие подходы в государственном регулировании не встречаются в зарубежной практике, - рассказала Людмила Нижевич. - Выслушаны экспертные мнения, обсуждены недостатки правового регулирования отношений в сфере страхования, пробелы в законодательстве, устаревшие и неэффективные нормы, а также определены направления совершенствования госрегулирования страховой деятельности".

По словам председателя комиссии, такая форма работы депутатского корпуса над законопроектом совместно с разработчиками до внесения его в парламент позволяет всесторонне изучить и оценить влияние нововведений на развитие экономических процессов в стране, минимизировать риски.

"В целом сложившаяся система законодательства о страховании достаточно полно и четко регулирует отношения в этой сфере, позволяя, с одной стороны, обеспечить динамичное развитие страховых услуг, с другой - гарантировать защиту прав и интересов страхователей, страховых организаций и государства. Тем не менее с учетом изменений в развитии экономики, социальной сферы, на финансовом рынке, в законодательном регулировании деятельности субъектов хозяйствования, а также в области защиты прав потребителей, практики применения действующих норм законодательства назрела необходимость дальнейшего обеспечение полноты правового регулирования отношений в сфере страхования, устранение пробелов в законодательстве, а также его гармонизация с международными стандартами и законодательством государств - участников Евразийского экономического союза", - подчеркнула Людмила Нижевич.

По ее словам, совершенствование законодательства о страховании является обязательным условием для обеспечения надежности страховых организаций и брокеров, а также защиты прав страхователей (выгодоприобретателей) и застрахованных лиц.

"Нельзя не учитывать усиление конкуренции на финансовом рынке вследствие углубления интеграции в рамках ЕАЭС. В условиях создания общего финансового рынка необходимо сохранение нашей конкурентоспособности и обеспечение вхождения в общий рынок на условиях полноправного партнерства, что может быть затруднительно ввиду наличия в госрегулировании страховой деятельности подходов, не имеющих аналогов в международной практике и ограничивающих конкуренцию", - резюмировала парламентарий.-0-

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