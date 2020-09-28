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Общество
28 сентября 2020, 11:16

Замгенсека ОДКБ отметил необходимость консолидации усилий в борьбе с экстремизмом

Во время заседания секции
Во время заседания секции
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28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель генерального секретаря ОДКБ Петр Тихоновский отметил необходимость консолидации усилий в борьбе с экстремизмом. Об этом он заявил во время заседания секции "Беларусь и Россия: расширение совместных усилий по противодействию героизации нацизма на международных площадках" на полях VII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обеспечение коллективной безопасности наших государств требует усилий по разоблачению и пресечению деятельности циничных фальсификаторов и последователей нацистов. Их потуги к переписыванию истории - идейная основа распространяемой клеветы, ненависти и недоверия, выдвижения недопустимых требований к Беларуси, России и их союзникам", - сказал Петр Тихоновский.

Он отметил необходимость консолидации усилий в сфере борьбы с международным терроризмом и экстремизмом. "Такая скоординированная работа ведется прежде всего путем принятия совместных заявлений государств - членов ОДКБ. Их совокупность позволяет говорить о наличии четкой и проработанной принципиальной позиции нашей организации по этой теме", - отметил заместитель генерального секретаря ОДКБ.

VII Форум регионов Беларуси и России проходит 28-29 сентября в режиме видеоконференции. Он посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России". Организованы пять секций по нескольким тематическим направлениям: парламентское сотрудничество, совместные экономические проекты, подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, противодействие героизации нацизма, повышение активности сельской молодежи. Пройдут также совместное заседание деловых советов Беларуси и России и экспертная сессия высокого уровня "Образование как основа исторической памяти и дальнейшего интеграционного развития Союза Беларуси и России".

Вопросы регионального сотрудничества, выполнения документов, принятых на предыдущих форумах, развития научно-технического сотрудничества двух стран рассмотрят на заседании Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России по межрегиональному сотрудничеству.

Центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором будут подведены итоги работы секций, обсуждены ключевые вопросы и принят итоговый документ.-0-

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