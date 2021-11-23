Зампредседатели ГПК проведут 24 ноября личные приемы граждан

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместители председателя Государственного пограничного комитета Роман Подлинев и Игорь Печень проведут 24 ноября с 8.00 до 13.00 личные приемы граждан по вопросам, относящимся к компетенции органов пограничной службы Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Предварительная запись на прием к Роману Подлиневу осуществляется по адресу: г.Минск, ул.Володарского, 24, а также по телефону 8 (017) 329-18-76. Предварительная запись на прием к Игорю Печеню осуществляется по адресу: г.Минск, ул.Толбухина, 21, а также по телефону 8 (017) 287-06-82.-0-