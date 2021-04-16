Зампредседателя Госкомимущества проведет прямую линию 17 апреля

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия c заместителем председателя Государственного комитета по имуществу Николаем Бобером состоится 17 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Курируемые направления деятельности: земельные отношения, геодезическая и картографическая деятельность, наименования географических объектов, географическая информационная система, учет земель.

Вопросы можно задать с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 284-67-72.-0-