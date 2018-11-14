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ЗАО "Минский завод виноградных вин" поддержало развитие белорусского детского хоккея

Общество 14.11.2018 | 08:59

ЗАО "Минский завод виноградных вин" оказало финансовую помощь ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь". Средства будут направлены для закупки хоккейной экипировки учащимся СДЮШОР ГУ "Хоккейный клуб "Юность-Минск" и СДЮШОР БФСО "Динамо" (Минск). Вручение благотворительной помощи для юных хоккеистов состоялось в столице.

Председатель Минского горисполкома Андрей Шорец, который специально приехал в штаб-квартиру Федерации хоккея, чтобы присутствовать на церемонии и поблагодарить руководство "Минского завода виноградных вин" за ответственную позицию, отметил неординарность события.

Председатель Минского горисполкома Андрей Шорец
Председатель Минского горисполкома Андрей Шорец

– Это хороший жест доброй воли со стороны частной компании. Хочу подчеркнуть, что не за счет льгот по налогам за землю или недвижимость, которые выплачиваются городу, а за счет своей прибыли предприятие комплектует необходимым снаряжением две детские хоккейный школы Минска. Если другие компании пойдут по такому же пути, не только в хоккее, но и в других видах, думаю, что с детским спортом у нас все будет хорошо. Оказание благотворительной помощи за счет прибыли – это первый подобный случай. И я надеюсь, он станет хорошей традицией. Мы обязательно пригласим группу компаний, которые потенциально готовы к спонсорской помощи, посмотреть на проведение различных детских турниров. И я надеюсь, что это подвигнет бизнес на такие же благородные действия, – отметил руководитель столичной вертикали.

Заместитель председателя Ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь" Дмитрий Басков напомнил, что ответственная позиция бизнеса, готового стимулировать развитие спорта в стране, поддерживается на государственном уровне.

Заместитель председателя Ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь" Дмитрий Басков
Заместитель председателя Ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь" Дмитрий Басков

– На совещании, посвященном развитию белорусского спорта, глава государства призвал частный бизнес к поддержке как отечественного спорта высоких достижений, так и детско-юношеских школ. Приятно, что "Минский завод виноградных вин" откликнулся на этот призыв и поддержал именно детский хоккей. Могу отметить, что полный комплекс снаряжения юного хоккеиста стоит около 500 долларов, так что можете представить, насколько важна учащимся хоккейных школ такая поддержка, – отметил Дмитрий Басков.

Владимир Сафронов, директор хоккейной школы "Юность", считает, что в хоккее, достаточно травмоопасном виде спорта, надежное снаряжение играет особую роль.

Директор хоккейной школы "Юность" Владимир Сафронов
Директор хоккейной школы "Юность" Владимир Сафронов

– К сожалению, форму в школе всем учащимся мы выдать не можем, особенно в группах начальной подготовки. Поэтому такая помощь со стороны спонсоров очень нужная и своевременная. Для родителей купить даже часть необходимого инвентаря – это уже большая проблема. А на эти деньги мы сможем полностью экипировать юных хоккеистов – начиная от шлема и заканчивая клюшкой. Они будут не бояться выходить на лед и смогут успешно тренироваться.

Генеральный директор Минского завода виноградных вин Иван Троцкий отметил, что хоккей - один из самых любимых видов спорта в Беларуси. Он получает весомую поддержку со стороны государства и пользуется огромным вниманием со стороны болельщиков, которые мечтают о громких победах отечественных спортсменов.

Генеральный директор Минского завода виноградных вин Иван Троцкий
Генеральный директор Минского завода виноградных вин Иван Троцкий

- Спорт - это не только приобщение населения к здоровому образу жизни. Победы белорусских спортсменов повышают престиж страны на мировой арене, способствуют росту узнаваемости Беларуси как сильного европейского государства. Мы убеждены, что завтрашний день белорусского хоккея определяют юные спортсмены. Детские хоккейные школы "Юность-Минск" и "Динамо" (Минск) - основная кузница хоккейных талантов для ведущих клубов и сборных Беларуси. При этом качественная экипировка стоит немалых денег. Поэтому мы решили поддержать ребят, которые овладевают азами мастерства в лучших хоккейных школах страны, - подчеркнул Иван Троцкий.

И дал понять, что предприятие и впредь будет оказывать посильную помощь спорту, в том числе и детскому.

– Сегодня мы услышали, что для достижения высоких результатов в хоккее нужны особенные клюшки, которые делаются специально для игроков НХЛ. Возможно, нам удастся отыскать эти клюшки и привезти белорусским спортсменам, – с улыбкой отметил генеральный директор.

Руководитель предприятия отметил, что для крупных отечественных производителей поддержка спорта, физкультуры и здорового образа жизни в стране имеет большое значение.

Для крупных отечественных производителей поддержка спорта, физкультуры и здорового образа жизни в стране имеет большое значение
Для крупных отечественных производителей поддержка спорта, физкультуры и здорового образа жизни в стране имеет большое значение

Напомним, что ЗАО "Минский завод виноградных вин" является лидером по производству виноградных вин в стране и входит в тройку крупнейших производителей ликеро-водочной продукции. Компания на протяжении многих лет входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Беларуси.

На сегодняшний день Минский завод виноградных вин обладает тремя производственными площадками.

В Минске разливаются тихие и игристые виноградные вина, завоевавшие большую популярность в стране, благодаря чему предприятие сыграло значительную роль в импортозамещении в целом по стране. Если в 2000 году в Беларуси 95% виноградных вин были импортными, то сегодня 80% продаваемых в стране виноградных вин - белорусского производства, и в экономическом аспекте для страны это прямая экономия валютных средств.

Брестский филиал предприятия специализируется на выпуске ликеро-водочной продукции, которая является основным источником экспорта. Только за минувший год экспорт здесь вырос в четыре раза. За границу уходит каждая четвертая бутылка, выпущенная компанией. Кроме того, налажено производство и тех видов продукции, которая раньше поставлялась только из-за рубежа - виски, текилы, джина.

На спиртзаводе "Чистый исток 1872" в Чашниках выпускается собственный спирт, что позволяет компании создать замкнутый цикл производства и обеспечивать на каждом его отрезке контроль над высочайшим качеством продукции, которая сертифицирована по самым строгим мировым стандартам.

Известный французский киноактер Жерар Депардье именно с Минским заводом виноградных вин решил выпускать именной продукт, который поставляется в магазины международной торговой сети "Ашан".

Во время посещения месье Депардье минского предприятия родилась идея создать совместный проект под маркой Gerard Depardieu
Во время посещения месье Депардье минского предприятия родилась идея создать совместный проект под маркой Gerard Depardieu

Таким образом, созданное 18 лет назад с нуля ЗАО "Минский завод виноградных вин" с самого начала взяло курс на внедрение новейших технологий в белорусское виноделие. На предприятии ведутся постоянные модернизация и техническое перевооружение, используется новейшее оборудование на всей производственной цепочке - от транспортировки виноматериалов в Беларусь до выпуска конечной продукции. Наряду с существенным вкладом в импортозамещение на белорусском рынке, это предприятие постоянно наращивает экспортные поставки - сегодня ликеро-водочная продукция Минского завода виноградных вин представлена на рынках уже нескольких десятков стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сегодня продукция Минского завода виноградных вин представлена на рынках уже нескольких десятков стран ближнего и дальнего зарубежья
Сегодня продукция Минского завода виноградных вин представлена на рынках уже нескольких десятков стран ближнего и дальнего зарубежья

Результат этой ежедневной и кропотливой работы как Минского завода виноградных вин, так и других предприятий этой отрасли очевиден - сегодня Беларусь импортирует не более 3-3,5% алкоголя, потребляемого внутри страны.

- За прошедшие годы мы внедрили в производство новейшие технологии, в том числе собственной разработки, нашли свою нишу на рынке и закрепились на лидирующих позициях. Бизнес не может оставаться в стороне от потребностей общества. Поддержка детского спорта - это наше стремление сделать завтрашний день белорусского хоккея ярким и победным, - подчеркнул генеральный директор компании Иван Троцкий. - Мы не в первый раз помогаем стране, в которой работаем. Так, мы оказываем регулярную поддержку Белорусской федерации гандбола и Белорусскому лыжному союзу, из-под крыла которой вышло немало олимпийских чемпионов.

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Теги
дети, помощь, хоккей
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