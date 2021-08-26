Западная пресса сознательно очерняет Беларусь - австрийский депутат

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26 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Австрийская и в целом западная пресса сознательно очерняют Беларусь и необъективно отражают ситуацию в стране. Это отметил в интервью корреспонденту БЕЛТА член коммунистической партии Штирии, депутат ландтага австрийской федеральной земли Штирия, член городского совета г. Леобен доктор Вернер Герхард Мургг, который в составе делегации общества австрийско-белорусской дружбы посещает нашу страну.
Он рассказал, что члены делегации прибыли в Беларусь, чтобы самим убедиться в том, что происходит в стране. Их впечатления оказались кардинально отличными от того, что преподносится западной прессой. Гости побывали в Бресте, в Минске, увидели, что у нас все спокойно, везде порядок.
"Нет ничего того, что преподносит австрийская пресса, все как раз наоборот - в Беларуси идет нормальная мирная жизнь", сказал австрийский представитель.-0-
Он рассказал, что члены делегации прибыли в Беларусь, чтобы самим убедиться в том, что происходит в стране. Их впечатления оказались кардинально отличными от того, что преподносится западной прессой. Гости побывали в Бресте, в Минске, увидели, что у нас все спокойно, везде порядок.
"Нет ничего того, что преподносит австрийская пресса, все как раз наоборот - в Беларуси идет нормальная мирная жизнь", сказал австрийский представитель.-0-