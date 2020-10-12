Запасы СИЗ, лекарств и обучение специалистов - Богдан о подготовке ко второй волне коронавируса

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Достаточно обученных специалистов, созданы запасы лекарств и средств индивидуальной защиты (СИЗ). Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в эфире телеканала СТВ рассказала о подготовке ко второй волне коронавируса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Елена Богдан отметила, что подготовка ко второй волне велась системно и по всем направлениям.

"Во первых, имеется достаточное количество специалистов, которые прошли обучение по коронавирусной инфекции. Плюс в течение трех недель специалисты республиканского уровня выезжают в региональные организации здравоохранения для того, чтобы обновить знания, обучить персонал новшествам, включенным в клинические протоколы", - отметила Елена Богдан.

На постоянном контроле находится и ситуация со средствами индивидуальной защиты. Имеющиеся запасы, а также отработанный график поставок позволяют обеспечить потребности в СИЗ вплоть до июля 2021 года даже с учетом их интенсивного расхода, наблюдавшегося минувшей весной.

Большое подспорье, подчеркнула Елена Богдан, в том, что из 180 лекарственных средств, использующихся при коронавирусе, 150 производятся в Беларуси. Создан и необходимый запас препаратов, выпускающихся за рубежом. В конце октября ожидается поставка в страну и 6 тыс. флаконов лекарства "Ремдесивир".

"Проведена ревизия всех точек подачи кислорода. С марта 2020 года их количество увеличено почти на треть. Важно, что мы освоили собственное производство специального оборудования, которое позволяет из одной точки подключения подавать кислород двум-четырем пациентам в зависимости от мощности палаты и установленного оборудования", - рассказала заместитель министра здравоохранения.

Максимально в Беларуси стараются сохранить и объемы плановой медицинской помощи. Сегодня стационары работают в смешанном режиме. Практически в каждом есть специально выделенное отделение для коронавирусных пациентов.

"При необходимости могут работать 48 лабораторий ПЦР-тестирования. Внедрено экспресс-тестирование на антитела. Сейчас мы прорабатываем вопросы внедрения теста на антитела ИФА-методом", - рассказала Елена Богдан. Она подчеркнула, что созданы и достаточные запасы плазмы. Кроме того, проводится работа по созданию промышленных серий антиковидного иммуноглобулина.

Актуальными остаются и вопросы профилактики - использования масок, обработки и мытья рук. Подчеркивается и важность вакцинации от гриппа.-0-