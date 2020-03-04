Заполняемость белорусских здравниц в 2019 году была самой высокой за 10 лет

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя заполняемость белорусских здравниц в минувшем году впервые за 10 лет составила 84%. Об этом сообщил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

"2019 год был успешным для системы санаторно-курортного лечения. Об этом свидетельствуют спрос и количество оздоровленных. Санаторно-курортными услугами воспользовались более 1389 тыс. человек. В том числе бесплатные и удешевленные за счет бюджетного финансирования путевки получили более 794 тыс. белорусов. Средняя заполняемость санаторно-курортных и оздоровительных организаций республики достигла максимального за последние 10 лет значения. Она составила 84%. В предыдущие годы она была около 80%", - сказал Геннадий Болбатовский.

Все государственные проекты и программы, по его словам, также выполнены.

В Беларуси работают 303 санаторно-курортные и оздоровительные организации на 65 тыс. мест, из них 105 санаторно-курортных (на 28 тыс. мест) и 198 оздоровительных (на 37 тыс.).

Сеть санаторно-курортных и оздоровительных организаций развивается. Вместе с этим растут и показатели их деятельности, популярность среди отдыхающих. Так, по итогам 2019 года выручка от реализации услуг юридическим и физическим лицам увеличилась на 10,7% и составила более Br460 млн. За счет собственных средств оздоровились 594,8 тыс. человек (на 16,7 тыс. больше, чем в 2018 году).-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

Критерии и порядок аттестации белорусских здравниц планируют изменить Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

Около 725 тыс. белорусских детей планируется оздоровить в 2020 году Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.