Запрет на лов налима в Беларуси устанавливается с 25 декабря

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на лов налима обыкновенного в рыболовных угодьях Беларуси будет действовать с 25 декабря по 28 февраля, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

"В соответствии с законодательством, если вы выловили налима в период запрета, рыбу нужно выпустить живой в рыболовные угодья", - отметили в БООР.

Запрет вводится для сохранения ресурсов и создания благоприятных условий для воспроизводства рыбы. Добыча налима обыкновенного во время запрета обойдется нарушителям в крупную сумму - 27 базовых величин (Br688,5) за каждую особь.-0-