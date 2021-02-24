Запрет на лов щуки будет действовать с 1 марта в большинстве регионов Беларуси

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на лов щуки будет действовать в большинстве регионов Беларуси с 1 марта по 15 апреля, в Витебской области - с 9 марта по 25 апреля, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.

"Охранные меры связаны с началом нереста у данного вида. Щука идет на нерест раньше других весенне-нерестующих рыб, поскольку не так требовательна к прогреву воды, а иногда нерестится даже подо льдом. Пресноводная хищница очень важна для баланса ихтиофауны, она является своего рода регулятором: уничтожает малоценную мелочь, больных и ослабленных рыб, что способствует лучшему росту ценных видов и оздоровлению их популяций", - рассказали в госинспекции.

Вылов щуки во время нерестового запрета влечет за собой ответственность. За каждую незаконно добытую особь взыскивается по 9 базовых величин (сейчас 1 БВ - Br29). Также нарушителю может быть назначен штраф в размере до 30 базовых величин согласно ст.16.25 КоАП (вступит в силу с 1 марта 2021 года). Причинение вреда на сумму 100 и более базовых влечет уголовную ответственность по ст.281 УК.

За неделю до начала нерестового запрета на лов щуки инспекторы Гомельской области вместе с милицией задержали шестерых нарушителей на водоеме у деревни Слобода Добрушского района. Браконьеры ловили рыбу запрещенными орудиями - пятью жаками и острогой. В улове оказалось 38 рыб, в том числе 34 щуки. "Уже сегодня стоимость ущерба от этой рыбалки оценивается в Br3,3 тыс. А если бы нарушители попались в период запрета, только за щуку им пришлось бы заплатить почти Br8,9 тыс.", - отметили в госинспекции.-0-