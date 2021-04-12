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12 апреля 2021, 20:10

Запрет на лов судака вводится в Беларуси с 15 апреля

Фото из архива
Фото из архива

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 15 апреля по 30 мая устанавливается запрет на лов судака в связи с его нерестом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.

Запрет вводится для сохранения популяции судака и создания благоприятных условий для его размножения. Если рыба поймана непреднамеренно, ее нужно отпустить.

За нарушение запрета предусмотрена ответственность по ч.1 ст.16.25 КоАП с наложением штрафа от 10 до 30 базовых величин (1 БВ - Br29), возможна также конфискация орудий лова. При этом за каждую особь судака придется возместить причиненный вред по тройной таксе - 18 базовых величин, или Br522. Если общая сумма вреда составит более 100 базовых величин, может быть возбуждено уголовное дело.

Нахождение в рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним территории на расстоянии до 1 км от береговой линии с рыбой, лов которой в данное время запрещен (судак), без документов, подтверждающих законность владения рыбой, квалифицируется по ч.3 ст.16.25 КоАП и также влечет наложение штрафа.-0-

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