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30 мая 2020, 12:14

Запрет на посещение лесов сохраняется в 18 районах Беларуси

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Пожароопасная обстановка в Беларуси"
Ограничения на посещение лесов действуют в 18 районах Беларуси
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов сохраняются в 18 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 30 мая, запреты действуют в четырех районах Гродненской области (Ошмянском, Щучинском, Лидском и Новогрудском) и 14 районах Минской (Вилейском, Молодечненском, Минском, Смолевичском, Дзержинском, Узденском, Несвижском, Клецком, Слуцком, Солигорском, Любанском, Стародорожском, Березинском и Крупском).

Главная цель ограничительных мер - обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда. Введение и снятие запретов и ограничений на посещение лесов можно отследить с помощью интерактивной карты на сайте Министерства лесного хозяйства.

По оперативным данным МЧС, за минувшие сутки в стране ликвидированы три лесных пожара на общей площади 3,2 га и три пожара травы и кустарников на общей площади 0,5 га.-0-

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