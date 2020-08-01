1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 16 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Посещать лес временно запрещено в Ельском и Мозырском районах Гомельской области, а также в Ивацевичском, Березовском и Пружанском районах Брестской области. Запреты на посещение лесов установлены в Берестовицком, Волковысском, Вороновском, Гродненском, Лидском, Мостовском, Новогрудском, Свислочском и Щучинском районах Гродненской области. В Минской области леса нельзя посещать в двух районах: Вилейском и Столбцовском.

Решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки. Главная цель запретов - обеспечить безопасность граждан, сохранность их имущества, а также лесного фонда.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет, согласно ст.15.29 КоАП, предупреждение или штраф до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).

В лесхозах насчитывается свыше 250 пожарно-химических станций, более 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимыми средствами пожаротушения. Создана сеть из более чем 650 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из которых почти 600 оборудованы средствами видеонаблюдения за состоянием леса.-0-