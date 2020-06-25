25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 24 районах Беларуси. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Посещать лес временно запрещено в Ветковском районе Гомельской области. Ограничения на посещения лесов действуют в 15 районах Минской области (кроме Логойского, Борисовского, Червенского, Пуховичского, Копыльского, Мядельского и Воложинского), шести районах Гродненской области (Кореличском, Лидском, Новогрудском, Сморгонском, Ошмянском и Островецком), а также Речицком и Мозырском районах Гомельской области. Ограничительные меры носят временный характер и будут сняты при стабилизации пожароопасной обстановки в лесном фонде.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет согласно ст.15.29 КоАП предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).

В лесхозах насчитывается свыше 250 пожарно-химических станций, более 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимыми средствами пожаротушения. Создана сеть из более чем 650 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из которых почти 600 оборудованы средствами видеонаблюдения за состоянием лесного фонда.-0-