24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 56 районах Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства лесного хозяйства.

Запреты и ограничения введены на большей части территории Гомельской области, за исключением Житковичского, Брагинского и Лоевского районов. Что касается Брестской области, посещать леса запрещено в Березовском и Пружанском районах.

Ограничения введены по всей территории Гродненской области. Также они действуют почти на всей территории Минской (кроме Мядельского, Логойского и Копыльского районов).

В Витебской и Могилевской областях посещение лесов разрешено.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.-0-