12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 79 районах Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства лесного хозяйства.

Запреты введены в четырех районах Минской области (Березинском, Борисовском, Вилейском и Крупском), а также в 11 районах Могилевской области (Белыничском, Быховском, Горецком, Дрибинском, Краснопольском, Круглянском, Могилевском, Славгородском, Чаусском, Чериковском и Шкловском).

Ограничения действуют во всех районах Гродненской (кроме Гродненского) и Витебской (кроме Браславского) областей. Кроме того, ограничения на посещение лесов введены в 12 районах Гомельской области (Брагинском, Буда-Кошелевском, Ельском, Жлобинском, Калинковичском, Кормянском, Наровлянском, Октябрьском, Петриковском, Светлогорском, Хойникском и Чечерском).

Что касается Минской области, то здесь ограничения введены в 15 районах: Воложинском, Дзержинском, Клецком, Любанском, Минском, Молодечненском, Несвижском, Пуховичском, Слуцком, Смолевичском, Солигорском, Стародорожском, Столбцовском, Узденском и Червенском.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.-0-