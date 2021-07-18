18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 79 районах Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства лесного хозяйства.

Запреты и ограничения введены по всей территории Гомельской области. Также они действуют почти на всей территории Витебской (кроме Браславского района), на большей части территории Минской (кроме Мядельского, Логойского и Копыльского районов) областей. Что касается Брестской области, то там тоже практически на всей территории области введены запреты (кроме Барановичского, Брестского, Жабинковского, Каменецкого и Малоритского районов).

В Могилевской области посещение лесов запрещено в Бобруйском, Глусском и Кировском районах. Кроме того, ограничения на посещение лесов введены в некоторых районах Гродненской области (Гродненский, Ивьевский, Островецкий, Ошмянский, Сморгонский районы).

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.-0-