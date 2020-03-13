Зарегистрированная безработица в Беларуси на 1 марта составила 0,2%

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 марта 2020 года составил 0,2%, по сравнению с показателем годовой давности снизился на 0,2 процентного пункта, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

При этом в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях этот показатель составил 0,3%, Гомельской и Минской - 0,2%, Минске - 0,1%. На учете в качестве безработных на 1 марта состояли 10,2 тыс. человек, что на 35,6% меньше, чем на ту же дату в 2019 году.

Наниматели предлагают 83,5 тыс. свободных рабочих мест, что на 7,8% больше, чем год назад. Спрос на рабочие профессии выше других - 61,9% общего числа вакансий.

Коэффициент напряженности на рынке труда страны на 1 марта составил 0,1 безработного на одну вакансию (год назад было 0,2). При этом в Брестской, Витебской и Могилевской областях показатель составил 0,2 безработного на вакансию, в Гомельской, Гродненской и Минской областях - 0,1, в Минске - 0,05 безработного на вакансию (или 20 вакансий на одного безработного).

В январе-феврале за содействием в трудоустройстве обратились 21,8 тыс. человек, из них на учет в качестве безработных поставлены 13,9 тыс. человек. За этот период на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроены 13,9 тыс. человек (40,2% обратившихся за содействием), из них 8,9 тыс. безработных. На обучение профессиям, востребованным на рынке труда, направлены 915 человек, в оплачиваемых общественных работах участвовали 4,2 тыс. человек, на новое место жительства и работы переселены 26 семей безработных.-0-