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13 ноября 2019, 14:53

Зарегистрированная безработица в Беларуси на 1 ноября составила 0,3%

Фото из архива
Фото из архива

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 ноября составил 0,3%, по сравнению с показателем годовой давности он не изменился, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

При этом в Витебской и Могилевской областях этот показатель составил 0,4%, Брестской, Гомельской и Гродненской - 0,3%, Минской - 0,2%, Минске - 0,1%. На учете в качестве безработных на 1 ноября состояли 10,9 тыс. человек, что на 23,9% меньше, чем на ту же дату в 2018 году.

Наниматели предлагают 92,4 тыс. свободных рабочих мест, что на 14,6% больше, чем год назад. Спрос на рабочие профессии выше других - 66% общего числа вакансий.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 ноября составил 0,1 безработного на одну вакансию (год назад было 0,2). При этом в Брестской, Витебской и Могилевской областях показатель составил 0,2 безработного на вакансию, в Гомельской, Гродненской и Минской областях - 0,1, в Минске - 0,05 безработного на вакансию.

В январе-октябре за содействием в трудоустройстве обратились 158,8 тыс. человек, из них на учет в качестве безработных поставлены 80,4 тыс. человек. За этот период на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроены 116,9 тыс. человек (66,5% обратившихся за содействием), из них 58,1 тыс. безработных. На обучение профессиям, востребованным на рынке труда, направлены 4,8 тыс. человек, в оплачиваемых общественных работах участвовали 33,1 тыс. человек, на новое место жительства и работы переселены 134 семьи безработных.

В Минтруда и соцзащиты отметили, что следует различать зарегистрированную безработицу и общую, которая рассчитывается по методологии Международной организации труда. Пока имеются данные по общей безработице в Беларуси за август 2019 года - 3,9%. Причем этот показатель по сравнению с августом 2018 года снизился (с 4,7%).-0-

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