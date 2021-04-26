Зарплата в Оплати™? 7 причин, почему это выгодно нанимателю и лично вам

Стипендии, зарплаты, пособия и другие регулярные выплаты теперь можно получать на электронный кошелек. Рассказываем, как это сделать.

Все просто! Инновации предоставляют нам новые возможности, при этом обеспечивая скорость и безопасность при осуществлении финансовых операций. Еще 15 лет назад многие из нас не представляли, как можно рассчитаться в магазине без наличных с помощью платежной карточки. Сегодня мы осуществляем платежи уже с использованием QR-кода и рассчитываемся электронными деньгами. Для этого нужен только смартфон. Новый функционал приложения Оплати™ предоставляет возможность получать зарплату и другие регулярные выплаты прямо на электронный кошелек. Как это сделать? Просто сообщите об этом своему бухгалтеру и вооружите его инструкцией. Почему это выгодно нанимателю и лично вам? Разбираемся вместе.

Всего пара минут – и зачисление на счет зарплаты, стипендии, пособия или любых других регулярных выплат не будет для организации стоить ни копейки. Для вас, как получателя личного дохода, это тоже бесплатно. И совсем не важно, в каком банке вы обслуживаетесь. Теперь главное – ваше желание! А возможность предоставляет платежный сервис Оплати™ , который является частью ЭкоСистемы Белинвестбанка и выходит далеко за рамки привычных финансовых сервисов.

7 причин получать регулярные выплаты на электронный кошелек:

· Возможность получать заработную плату, личный доход для индивидуальных предпринимателей и другие регулярные выплаты без комиссии. Вашей организации не придется платить процент за зачисление денежных средств.

· Бесконтактные и безопасные платежи по QR-коду в организациях торговли и сервиса, а также в каталоге приложения.

· Дополнительные скидки от партнеров при расчетах электронными деньгами.

· Участие в розыгрышах суперсовременной техники и ТРЕХ КВАРТИР в Минске! Здесь вы можете узнать подробнее о рекламных играх и акциях, которые проходят прямо сейчас.

· Переводить деньги без комиссии другим пользователям Оплати™ .

· Снимать наличные в банкоматах бесконтактно по QR-коду.

· И, наконец, получить доступ ко всем возможностям ЭкоСистемы Белинвестбанка – платежному сервису Оплати™ .

Справочно: мобильный платежный сервис Оплати™ – система расчетов с использованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на вашем смартфоне. Расчеты происходят с помощью QR-кода. Особенность сервиса – отсутствие привязки к банковской платежной карточке. Оплати™ является частью ЭкоСистемы Белинвестбанка и совмещает в себе возможности, выходящие далеко за рамки привычных финансовых сервисов. Разработчик мобильного платежного сервиса Оплати™ – компания LWO. Скачать Оплати™ можно совершенно бесплатно в Play Market, App Store и AppGallery. Воспользоваться сервисом может любой человек, независимо от того, в каком банке он обслуживается.

В любом деле всегда найдутся скептики, которые скажут: "А что, если…". Собрали лайфхаки, которыми можно воспользоваться, если вы натолкнулись на такого человека.

Если бухгалтер говорит, что ваша организация не обслуживается в Белинвестбанке.

Платежным сервисом Оплати™ сегодня может воспользоваться любой житель страны независимо от того, клиентом какого банка он является. Зачисление зарплаты или любых других регулярных выплат, которые осуществляет организация, также может происходить вне зависимости от обслуживающего банка. Причем на электронные кошельки выплаты могут зачисляться как для всех сотрудников организации, так и выборочно, по их желанию или вообще только для вас.

Для зачисления на электронные кошельки личного дохода сотрудника бухгалтеру будет необходимо оформить платежное поручение со списком. Как это сделать в Интернет-банкинге для юридических лиц Белинвестбанка, можно посмотреть здесь. В Интернет-банкинге банка, в котором обслуживается ваша организация, это можно сделать по аналогии.

Инструкция небольшая, содержит всего восемь пунктов. Их нужно последовательно пройти в Интернет-банкинге для юридических лиц. Займет это всего пару минут.

Если в качестве аргумента вам приводят стоимость.

Зачисление зарплаты и других регулярных выплат происходит без комиссии как для организации, так и для индивидуального предпринимателя или для физического лица, который получает личный доход. Так что ни вам, ни вашей организации это не будет стоить ни копейки.

Если организация хочет использовать сервис Оплати™ в своей деятельности для приема платежей в свой адрес, но не знает, как это сделать.

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Напоминаем, получить подробную информацию о всех продуктах и услугах банка вы можете по телефонам Контакт-центра 146 или +375 (17) 239-02-39 и с помощью сервиса "Онлайн-консультант" на сайте банка, а также в системе "Интернет-банкинг". Кроме того, задать интересующий вопрос можно в мессенджерах Viber, Telegram и Facebook Messenger.

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