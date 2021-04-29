Зарубежные профсоюзы нефтехимиков приняли заявление в поддержку белорусских работников

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейшие зарубежные профсоюзы нефтехимической отрасли приняли заявление в поддержку белорусских работников. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Солидарную поддержку предприятиям Беларуси выразила Международная конфедерация нефтегазстройпрофсоюзов. Эта организация представляет интересы более чем 1,7 млн работников из 8 стран - России, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Украины, Узбекистана и Беларуси. Как сообщалось, в середине апреля США заявили о возобновлении санкций против крупнейших предприятий нефтехимической отрасли. Среди них "Нафтан", "Гродно Азот", "Полоцк-Стекловолокно", "Белшина".

"Представители Нефтегазостройпрофсоюза России и профсоюзы нефтехимической отрасли Казахстана лично прилетели в Беларусь, чтобы поддержать работников тех предприятий, которые попали в санкционный список. Введенные ограничения могут коснуться и предприятий-партнеров из стран Евразийского экономического союза. При этом нарушив сложившиеся за годы взаимодействия производственные цепочки. Например, ОАО "Белшина" получает сырье из 57 стран мира, в том числе из России и Казахстана. Потребителями продукции в том числе являются АвтоВАЗ, "Ростсельмаш", КАМАЗ, ГАЗ и другие мировые промышленные гиганты, - отметили в пресс-службе Федерации профсоюзов. - Также крупнейшими российскими поставщиками сырья на "Нафтан" являются "Роснефть" и "Сургутнефтегаз". Также поставки осуществляют "Татнефть", "Русснефть" и "Нефтиса". Поставщик российского газа на "Гродно Азот" - глобальная энергетическая компания "Газпром". Под ударом может оказаться каждое из предприятий, вне зависимости от того, что ограничения введены против белорусских компаний. Как следствие - снижение уровня занятости и заработной платы работников отрасли и других стран".

Затрагиваются интересы и нефтехимической сферы Казахстана, поскольку между странами уже подготовлено соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве по поставкам нефти.

"На сегодняшний день представители США отказываются признавать, что в первую очередь от санкций страдают рядовые работники, которые не нарушали норм национального и международного права, не несли угрозы региональной и мировой стабильности и безопасности, - добавили в ФПБ. - В условиях грубого вмешательства в работу предприятий крупнейшие международные объединения профсоюзов выразили солидарность с белорусскими трудящимися и предложили совместно выработать стратегию ответа на введение санкций".

К слову, ранее Белхимпрофсоюз, который объединяет более 140 тыс. работников, принял свое заявление против возобновления экономических санкций США в отношении отдельных предприятий отрасли.-0-