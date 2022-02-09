Зась: пандемия не оправдала надежд на консолидацию мирового сообщества

Станислав Зась. Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
9 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Пандемия COVID-19 не оправдала надежд на консолидацию мирового сообщества перед лицом глобальной угрозы. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ", которая проходит сегодня в Москве на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай" при поддержке МИД России, передает корреспондент БЕЛТА.
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