Зась рассказал, создадут ли для правительственной связи мессенджер и как ее тестировали на взлом

21 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась рассказал журналистам об итогах прошедшего у Президента Беларуси совещания по развитию системы правительственной связи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Любая система должна быть защищена от любых посягательств. Сейчас одна из задач, которая стояла перед Оперативно-аналитическим центром (эта структура по поручению Президента проводила проверку работы в сфере закрытой связи. - Прим. БЕЛТА), - выявить уязвимости и попытаться получить доступ к этой связи. Они не смогли решить эту задачу", - рассказал госсекретарь Совбеза.

Станислав Зась отметил, что состоявшийся разговор - это итог работы, которая была проведена в текущем году в два этапа по изучению состояния дел, определению перспектив и выявлению проблемных вопросов.

Весной была создана межведомственная рабочая группа, которая оценивала эффективность выполнения государственной программы по развитию правительственной связи. "И речь велась не только в том, чтобы оценить эффективность, полноту освоения денег, которые выделяются по этой госпрограмме, но и в целом оценить ситуацию с точки зрения того, чтобы те вложения были в правильном направлении", - сказал госсекретарь.

Во время второго этапа, который закончился не так давно, силами Оперативно-аналитического центра проверялись уязвимости в системе защищенной правительственной связи и слабые места, над которыми нужно поработать.

"Сегодня обсуждались результаты. В целом рассматривали все сегменты защищенной правительственной связи - как стационарную, так и мобильную", - рассказал Станислав Зась.

Он отметил, что в стационарной правительственной связи сделаны существенные шаги по развитию: "Мы полностью ушли от советского наследия. Уже на новой технологической базе построена вся эта система. Притом используется исключительно белорусская аппаратура шифрования, чтобы обеспечить безопасность связи. И на данный момент степень локализации всего основного оборудования - 80%. Здесь особых проблем не видится. Надо просто совершенствовать то, что есть".

Второе направление - мобильная защищенная связь. "Это новое дело для страны. Мы с нуля по этой теме буквально несколько лет назад начали работать, создавать свою школу кадров, проводить научные и технологические разработки", - отметил госсекретарь.

Станислав Зась рассказал, что в настоящее время уже проходит завершающий этап тестовой эксплуатации мобильной связи. Телефонные аппараты, внешне похожие на обычные, розданы должностным лицам и уже используются. "Определяются слабые места. Есть у этой связи сильные стороны. Это безопасность - самое главное. Есть и слабые - это качество связи. Над этим надо будет поработать. Об этом говорил глава государства, и такие задачи поставил. В следующем году мы должны закрыть эту тему и обеспечить руководство страны качественной защищенной мобильной связью", - заявил он.

Отвечая на уточняющий вопрос БЕЛТА, появится ли в правительственных мобильниках некий аналог популярных мессенджеров, госсекретарь Совбеза сказал: "Это перспектива".

Он также отметил, что в настоящее время в стране существует и успешно работает защищенная система передачи данных, которая позволяет обмениваться документами. Станислав Зась также подчеркнул значительный экспортный потенциал разработок в сфере правительственной связи: "Уже есть потенциальные покупатели", - сказал он.-0-