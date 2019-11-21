Зась рассказал, создадут ли для правительственной связи мессенджер и как ее тестировали на взлом

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 21 ноября 2019
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:26 Два дома с электроотоплением планируется построить в Витебской области в 2020 году Регионы
16:22 Мисникова: воспринимаю детское "Евровидение" как большое приключение Культура
16:04 В Беларуси все больше детей с инвалидностью воспитываются в семьях - Румак Общество
15:46 Детское "Евровидение-2019" освещают около 200 журналистов из 19 стран Культура
15:36 Детсады, бассейны и молодежный городок - развитие социальной инфраструктуры обсудили в Гомеле Регионы
15:35 Афиша выходного дня: "Тэатральны куфар", Kids Fashion Zone и прекрасная классика Афиша
15:28 Скауты из НХЛ и КХЛ посетят молодежный ЧМ в Минске Спорт
15:16 Корабль Илона Маска взорвался во время испытаний Калейдоскоп
15:09 Беларусь готова участвовать в инициативах ШОС в области науки и инноваций - Шумилин Общество
15:04 Белорусские заводы КПД усовершенствуют типовые серии домов Экономика
15:02 Переход на строительные нормы и правила ускорит внедрение инноваций - эксперт Экономика
15:02 Гродненские таможенники выявили факты ввоза товаров без уплаты таможенных платежей Происшествия
14:57 Около 300 участников собрал в Бресте I Региональный форум предпринимательства Регионы
14:56 Футболисты минского "Динамо" провели фотосессию на главном стадионе Беларуси Спорт
14:51 Белорусские производители представили свою продукцию на Agro Food Drink Tech Expo в Тбилиси Экономика
14:46 Мисникова: наш номер должен раскачать зал и понравиться зрителям детского "Евровидения" Культура
14:43 Карточки Беларусбанка могут не работать ночью 23 и 30 ноября Общество
14:42 Прокуратура Брестской области предложила допмеры по сокращению задолженности нерадивых родителей Регионы
14:26 В Гродно за два дня от телефонных мошенников пострадали более 50 человек Происшествия
14:25 Парламентское собрание приняло заявление в связи с 75-летием Победы Общество
14:23 Нападающий Сергей Костицын перезаключил контракт с минским "Динамо" на новых условиях Спорт
14:17 Госконтроль провел аудит эффективности работы ЖКХ Могилевской области Регионы
14:16 Прорабатывается вопрос строительства нового стекольного завода в Беларуси Экономика
14:13 Следователи выясняют обстоятельства происшествия с мойщиком автоцистерны в Могилеве Происшествия
14:10 Румас примет участие в инвестиционном саммите "Восточного партнерства" в Лондоне Экономика
13:58 Мастер игры на бамбуковой флейте Кацура КреаСьон выступит в Могилеве Афиша
13:51 Специальная группа МОК дополнила правила бокса AIBA к отбору на Олимпиаду-2020 Спорт
13:48 Зась рассказал, создадут ли для правительственной связи мессенджер и как ее тестировали на взлом Общество
13:36 Белорусские атлеты завоевали две бронзы на чемпионате мира по ММА в Сингапуре Спорт
13:30 Брестская область в полтора раза нарастила объем экспорта в Китай Регионы
Все новости
Все новости
Общество
21 ноября 2019, 13:48

Зась рассказал, создадут ли для правительственной связи мессенджер и как ее тестировали на взлом

Станислав Зась (справа) во время совещания
Станислав Зась (справа) во время совещания

21 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась рассказал журналистам об итогах прошедшего у Президента Беларуси совещания по развитию системы правительственной связи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Любая система должна быть защищена от любых посягательств. Сейчас одна из задач, которая стояла перед Оперативно-аналитическим центром (эта структура по поручению Президента проводила проверку работы в сфере закрытой связи. - Прим. БЕЛТА), - выявить уязвимости и попытаться получить доступ к этой связи. Они не смогли решить эту задачу", - рассказал госсекретарь Совбеза.

Станислав Зась отметил, что состоявшийся разговор - это итог работы, которая была проведена в текущем году в два этапа по изучению состояния дел, определению перспектив и выявлению проблемных вопросов.

Весной была создана межведомственная рабочая группа, которая оценивала эффективность выполнения государственной программы по развитию правительственной связи. "И речь велась не только в том, чтобы оценить эффективность, полноту освоения денег, которые выделяются по этой госпрограмме, но и в целом оценить ситуацию с точки зрения того, чтобы те вложения были в правильном направлении", - сказал госсекретарь.

Во время второго этапа, который закончился не так давно, силами Оперативно-аналитического центра проверялись уязвимости в системе защищенной правительственной связи и слабые места, над которыми нужно поработать.

"Сегодня обсуждались результаты. В целом рассматривали все сегменты защищенной правительственной связи - как стационарную, так и мобильную", - рассказал Станислав Зась.

Он отметил, что в стационарной правительственной связи сделаны существенные шаги по развитию: "Мы полностью ушли от советского наследия. Уже на новой технологической базе построена вся эта система. Притом используется исключительно белорусская аппаратура шифрования, чтобы обеспечить безопасность связи. И на данный момент степень локализации всего основного оборудования - 80%. Здесь особых проблем не видится. Надо просто совершенствовать то, что есть".

Второе направление - мобильная защищенная связь. "Это новое дело для страны. Мы с нуля по этой теме буквально несколько лет назад начали работать, создавать свою школу кадров, проводить научные и технологические разработки", - отметил госсекретарь.

Станислав Зась рассказал, что в настоящее время уже проходит завершающий этап тестовой эксплуатации мобильной связи. Телефонные аппараты, внешне похожие на обычные, розданы должностным лицам и уже используются. "Определяются слабые места. Есть у этой связи сильные стороны. Это безопасность - самое главное. Есть и слабые - это качество связи. Над этим надо будет поработать. Об этом говорил глава государства, и такие задачи поставил. В следующем году мы должны закрыть эту тему и обеспечить руководство страны качественной защищенной мобильной связью", - заявил он.

Отвечая на уточняющий вопрос БЕЛТА, появится ли в правительственных мобильниках некий аналог популярных мессенджеров, госсекретарь Совбеза сказал: "Это перспектива".

Он также отметил, что в настоящее время в стране существует и успешно работает защищенная система передачи данных, которая позволяет обмениваться документами. Станислав Зась также подчеркнул значительный экспортный потенциал разработок в сфере правительственной связи: "Уже есть потенциальные покупатели", - сказал он.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Зась совещание
Новости рубрики Общество
Александр Румак. Фото из архива В Беларуси все больше детей с инвалидностью воспитываются в семьях - Румак
Александр Шумилин. Фото из архива Беларусь готова участвовать в инициативах ШОС в области науки и инноваций - Шумилин
Фото из архива Карточки Беларусбанка могут не работать ночью 23 и 30 ноября
Фото из архива Парламентское собрание приняло заявление в связи с 75-летием Победы
Фото из архива Разработка белорусских ученых может помочь в диагностике заболеваний легких
В Беларуси установят требования к квартирам со свободной планировкой
Главное
Во время совещания Лукашенко собрал совещание по развитию правительственной связи
Лукашенко предложил одному из крупнейших инвесторов Дубая развивать проекты в реальном секторе экономики
В Беларуси до конца года планируется утвердить 26 строительных норм
"Валютный распорядитель" Белинвестбанка – новые горизонты возможностей
Топ-новости
Румас примет участие в инвестиционном саммите "Восточного партнерства" в Лондоне
Зась рассказал, создадут ли для правительственной связи мессенджер и как ее тестировали на взлом
Андрейченко: в обновленной модели СГ должна быть четкая нацеленность на решение практических задач
Проект закона о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования можно обсудить до 6 декабря
Разработка белорусских ученых может помочь в диагностике заболеваний легких
Мисникова: наш номер должен раскачать зал и понравиться зрителям детского "Евровидения"
Прорабатывается вопрос строительства нового стекольного завода в Беларуси
Дома до пяти этажей в Беларуси будут оборудоваться лифтами
Беларусь готова участвовать в инициативах ШОС в области науки и инноваций - Шумилин
Пресс-конференция о профилактике ОРВИ и гриппа среди населения пройдет в БЕЛТА 22 ноября
Патриарх Кирилл приедет на торжества по случаю 550-летия обретения Жировичской иконы
Белорусские дипломаты к 30-летию Конвенции о правах ребенка организовали в ООН концерт группы J:Морс
Семинар по управлению коммерческими рисками в строительстве пройдет в Минске
Чеки "Жилье" проиндексированы в Минске
Белорусские атлеты завоевали две бронзы на чемпионате мира по ММА в Сингапуре
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.