Заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ пройдет 20-21 мая в Санкт-Петербурге

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ будет проходить 20-21 мая в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Об этом БЕЛТА сообщили в МПА СНГ.

В заседании примут участие молодые депутаты национальных парламентов государств МПА СНГ, а также представители регионального и местного уровня законодательной власти, лидеры молодежных парламентов, общественных организаций и объединений.

Одним из ключевых вопросов повестки дня заседания в этот раз станет тема экологического просвещения и охраны окружающей среды. Члены молодежных парламентских делегаций обменяются опытом реализации государственной молодежной политики в сфере экологической культуры и экологического просвещения молодежи в странах Содружества, расскажут о молодежных законотворческих инициативах и общественных проектах по экологии и охране окружающей среды. Участники заседания также рассмотрят основные решения органов Содружества в сфере международного молодежного сотрудничества и планы работы по их реализации, обсудят подготовку к 30-летию Межпарламентской ассамблеи СНГ и предложения по организации деятельности в 2022 году.

Молодые парламентарии рассмотрят итоги проведения международной видеоконференции "Молодежь против героизации нацизма" и выстроят планы по использованию в работе основных выводов и рекомендаций, принятых на конференции. Обсудят проект концепции рекомендаций "О мерах выявления и поддержки талантливых детей и молодежи", заслушают информацию об итогах Петербургского международного молодежного форума труда и обсудят перспективы участия в данном мероприятии.

Кроме того, участники заседания рассмотрят предложения о представлении к награждению почетным знаком "За вклад в международное молодежное сотрудничеств" - награды, недавно учрежденной Советом МПА СНГ по инициативе ММПА СНГ.

По завершении заседания 20 мая участников ждет культурно-деловая программа, приуроченная к Году архитектуры и градостроительства в СНГ, в том числе визит молодежных парламентских делегаций в Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А.Л.Штиглица. Во второй день работы заседания, 21 мая, состоится международная научно-практическая конференция "Участие молодежи в избирательном процессе: опыт государств - участников МПА СНГ".-0-