24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание по делу Осиповичского вагоностроительного завода назначено на октябрь. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это дело приостановлено. Очередное заседание назначено на октябрь текущего года", - сказал Алексей Стук.

Он пояснил: дело приостановлено по процессуальным причинам. То есть нужно решение суда апелляционной инстанции по делу о банкротстве вагоностроительного завода. Кроме того, ответчики - субъект хозяйствования Российской Федерации и некоторые физические лица - находятся на территории РФ. При этом международной конвенцией предусмотрен достаточно продолжительный порядок вручения вызовов для судебного заседания.

Ранее заместитель генпрокурора Беларуси подал иск в интересах Белорусской железной дороги к бывшим владельцам и топ-менеджерам Осиповичского вагоностроительного завода. Сумма претензий - около 30 млн евро.

Как сообщалось в марте 2017 года, решением экономического суда Могилевской области СЗАО "Осиповичский вагоностроительный завод" было признано банкротом, в отношении должника было открыто ликвидационное производство. Суд установил, что с 2015 года предприятие работало с убытками. По состоянию на 1 марта 2017 года оно прекратило производство, в полном объеме рассчитавшись с сотрудниками по зарплате. 185 работников завода были переведены на Осиповичский завод транспортного машиностроения.

Согласно заключению управляющего, основной причиной банкротства предприятия стало снижение объемов грузоперевозок по стране и за ее пределами и спроса на выпускаемую продукцию. Это привело к неспособности завода рассчитаться по кредитным обязательствам и повлекло за собой отчуждение имущества, необходимого для производства.-0-