Заседание СМИД ОДКБ пройдет 1 декабря в онлайн-формате

30 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности пройдет 1 декабря под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова в формате видеоконференции. Информация об этом размещена на сайте ОДКБ, сообщает БЕЛТА.

"В повестке дня встречи - состояние и перспективы развития глобальной и региональной безопасности, а также ключевые аспекты деятельности организации. Будут подведены итоги председательства России в организации, которое перейдет к Таджикистану. Особое внимание будет уделено взаимодействию ОДКБ с ООН с акцентом на проблематику миротворчества",- говорится в сообщении.

В заседании глав МИД стран ОДКБ примет также участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.-0-