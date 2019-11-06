Заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения стран СНГ пройдет в Душанбе

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXX заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств состоится 8-9 ноября в Душанбе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В проекте повестки дня встречи значатся 18 пунктов. Так, участники заседания дадут оценку председательству Таджикистана в совете в 2019 году, подведут итоги выполнения своих предыдущих решений и плана основных мероприятий совета на этот год, наметят планы на 2020-й.

Члены совета рассмотрят темы, касающиеся сотрудничества в области психиатрии, онкологии, эндокринологии, репродуктивного здоровья, стоматологии. На заседании будут также обсуждаться вопросы взаимодействия с Консультативным советом по труду, занятости и социальной защите населения стран СНГ при подготовке проекта Рекомендаций по оценке условий труда на рабочих местах, а также со странами Европейского региона ВОЗ.

Кроме того, представители медицинских ведомств стран Содружества рассмотрят вопросы реализации стратегии и плана действий в отношении здоровья беженцев и мигрантов в Европейском регионе ВОЗ, выполнения целей ООН 2020 года по СПИДу, обсудят ряд других вопросов.

Совет по сотрудничеству в области здравоохранения является одним из старейших органов отраслевого сотрудничества в Содружестве. Он был образован в июне 1992 года. Совет поддерживает отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), Всемирной ассамблеей здравоохранения, с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).-0-