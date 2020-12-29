Заслуженный врач Беларуси: любовь к своей профессии - залог успеха

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любовь к своей профессии - залог успеха. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заместитель директора по лечебной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Мавричев.

Анатолий Мавричев удостоен почетного звания "Заслуженный врач Республики Беларусь". Доктор медицинских наук считает: "Надо любить свою специальность, выбранную профессию и тогда можно всего добиться".

Он также обратил внимание на важность предельно внимательного отношения к пациентам. "Их также надо любить, и это значимо не только в онкологии, но и во всех медицинских направлениях", - заметил он.-0-