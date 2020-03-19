Застрявшие во Внуково белорусы вылетят в Минск утром 20 марта

19 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Застрявшие в московском аэропорту Внуково граждане Беларуси вылетят в Минск утром 20 марта. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила советник-посланник посольства Беларуси в России Наталья Кислякова.

"Граждане Беларуси, прилетевшие из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Москву и находящиеся в настоящее время в аэропорту Внуково, будут доставлены в Минск бортом авиакомпании "Белавиа". Вылет запланирован на 8 часов утра 20 марта", - сказала дипломат.

Россия с 18 марта из-за распространения коронавируса COVID-19 запретила въезд на свою территорию иностранцам, в том числе гражданам Беларуси. При этом оставила возможность транзита через московские аэропорты Шереметьево и Домодедово с условием, что граждане не будет покидать транзитную зону и вылетят в Беларусь в течении 24 часов. Однако большинство российских рейсов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибывают в московский аэропорт Внуково, в котором в настоящее время нет прямых рейсов в Минск.

Во Внуково находятся около ста белорусских граждан, среди них есть дети. Жалоб на плохое самочувствие нет.-0-