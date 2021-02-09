Завалей: участие молодежи в ВНС позволит привить ей чувство ответственности за будущее страны

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие молодежи во Всебелорусском народном собрании позволит привить ей чувство ответственности за будущее нашей страны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА перед началом онлайн-диалога "Единство. Развитие. Независимость" высказал член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Игорь Завалей.

По его словам, роль молодежи в развитии современного общества огромна. Она инициативна и энергична и благодаря этому является движущей силой в укреплении и улучшении общества. "Белорусская молодежь - это важный субъект социальных перемен. Именно с ней реформируемая страна связывает возможные в будущем изменения, - сказал Игорь Завалей. - Тем не менее сегодня есть одна проблема, о которой молодежь должна задуматься. Молодые люди считают, что необходимо быстрее реагировать на возникающие проблемы и быть более гибкими в оценках происходящих событий, но брать на себя ответственность за будущее общества большинство из них еще не готовы. Каждый второй молодой человек даже не задумывался над тем, как он может изменить ситуацию к лучшему, не видя для себя возможности участия в принятии решений. Нам надо воспитывать в молодежи ответственность - именно она формирует сильного лидера и достойную личность. Избрание представителей молодежи делегатами на ВНС позволит не только представить молодежь, но и привить им чувство ответственности за будущее нашей страны".

Парламентарий отметил, что от молодого поколения в немалой степени зависит, какими будут наша страна и новый мир.

"А роль старшего поколения - направить и поддержать, - подчеркнул он. - Мы стремимся к дальнейшему построению общества, в котором у всех молодых людей есть возможность раскрыть весь свой потенциал и в котором признаются их способности, правосубъектность и позитивный вклад в качестве проводников перемен".

Онлайн-диалог "Единство. Развитие. Независимость" сегодня объединил 140 представителей команды союза молодежи - участников VI Всебелорусского народного собрания. Главная задача молодежной встречи - сверить часы в преддверии важного общественно-политического события. Связь со студиями в областных центрах и Минске налажена через корпоративную платформу Zoom. Центральная студия разместилась в Республиканском доме молодежи в Минске.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек. От БРСМ участниками ВНС избраны 140 представителей. -0-