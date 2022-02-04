4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершен процесс выдвижения граждан в состав участковых комиссий по референдуму. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.

Всего в состав 5510 участковых комиссий выдвинуто чуть более 59 тыс. представителей. Традиционно к этому процессу наибольший интерес проявляют общественные объединения, которые выдвинули 55,3% от общего числа претендентов. Гражданами выдвинуто 33,7%, трудовыми коллективами - 11%.

Интерес к работе в участковых комиссиях проявили 11 политических партий. Больше всего претендентов выдвинула Коммунистическая партия Беларуси - 900. Белорусская аграрная партия делегировала 583 своих члена, Белорусская социально-спортивная партия - 580, Социал-демократическая партия народного согласия - 239, Либерально-демократическая партия - 197, Белорусская социал-демократическая партия ("Грамада") - 7, Объединенная гражданская партия - 2.

Другие общественные объединения выдвинули более 30 тыс. представителей, в том числе свыше 9,4 тыс. - профессиональные союзы, входящие в ФПБ, Белорусский союз женщин и "Белая Русь" - по 4,4 тыс., БРСМ - 3,8 тыс., Белорусский фонд мира - 3,5 тыс., Общественное объединение ветеранов - 3 тыс.-0-