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21 февраля 2020, 12:52

Завершилась активная фаза учения белорусских и российских десантников

Фото Министерства обороны
Фото Министерства обороны

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершилась активная фаза тактического учения сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси и ВДВ России, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.

"На полигоне Струги Красные сводное подразделение десантников отработало вопросы наступления и блокирования незаконного вооруженного формирования. Белорусские десантники произвели высадку тактического воздушного десанта под прикрытием ударных вертолетов Ка-52. Огневую поддержку сводного подразделения обеспечивали минометы "НОНА-С" и "НОНА-М1", БМД, а также танки Т-72Б3", - проинформировали в ведомстве.

Как сообщалось, первое в текущем году совместное российско-белорусское тактическое учение ВДВ России и сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси проходит в Псковской области с 18 по 21 февраля на полигонах Струги Красные и Завеличье. Задействованы более 350 военнослужащих, около 100 единиц боевой техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и около 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения сил спецопераций Беларуси, дислоцированного в Бресте.-0-

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