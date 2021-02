Завораживающие игры Greentube, ReelNRG и Pragmatic – в онлайн-казино Parimatch

Компания Parimatch информирует о сотрудничестве с Greentube, ReelNRG и Pragmatic – популярными разработчиками игрового софта для онлайн-казино. Пользователи получили доступ к 61 слоту операторов, среди которых хиты Book of Ra, Lucky Lady's Charm Deluxe, Reel Joker и другие.

Greentube – одна из наиболее известных и опытных компаний в индустрии гемблинга, которая функционирует с 1998 года. Является одним из старейших поставщиков программного обеспечения для онлайн-казино, с 2010-го – структурным подразделением крупнейшего австрийского конгломерата Novomatic. В каталоге такие популярные игры, как Book of Ra Deluxe, Captain Venture, Lord of the Ocean и другие.

ReelNRG – относительно новый бренд на гемблинг-рынке со штаб-квартирой в Лондоне, созданный в 2016 году ветеранами индустрии. Провайдер предлагает игры с графикой и анимацией высокого качества, захватывающими аудио- и визуальными эффектами, а также интересными сюжетами и персонажами, создавая уникальные развлекательные возможности для игроков. В активе лучших слотов ReelNRG такие продукты, как Reel Joker, Reel Hunters, Reel Angels и др.

Pragmatic – не менее известный поставщик контента для индустрии гемблинга. Партнерство с провайдером открывает доступ к самым привлекательным слотам, включая The Dog House, Sweet Bonanza, Fire Strike и др.

– Мы рады сотрудничеству с Greentube (Novomatic), ReelNRG и Pragmatic – провайдерами, качество игр которых определяется высокими стандартами. Эти компании значительно влияют на современную отрасль азартных игр, каждый их продукт имеет множество почитателей. Parimatch постоянно добавляет новых разработчиков в свое портфолио и гордится тем, что занимает передовую позицию в гемблинг-индустрии Беларуси. Это лишь первый этап сотрудничества с компаниями; мы уже работаем над тем, чтобы расширить перечень предлагаемых провайдерами игр, – отметил Юрий Филипченко, руководитель направления онлайн-казино Parimatch.

Партнерство Parimatch с Greentube, ReelNRG и Pragmatic призвано упрочить лидерство компании в индустрии азартных игр на белорусском рынке.

